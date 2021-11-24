Oppo Find X4 Pro’nun Teknik Detayları Sızdırıldı

Oppo, bu yıl Mart ayında Find X3 ve Find X3 Pro amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Snapdragon 870 ve Snapdragon 888 işlemciye olmanın yanı sıra; her iki telefon da aynı özellikleri sunuyordu. Şimdi ise şirket, Find X4 serisi üzerinde çalışıyor.

Find X4 ikilisinin 2022’nin ilk çeyreğine kadar piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Bugün, Find X4 serisine dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Güvenilir bir kaynak, Oppo Find X4 Pro‘nun teknik detaylarını sızdırdı.

Geçen hafta aynı kaynak, yeni nesil Find serisi akıllı telefonların 80W hızlı şarj desteği taşıyacağını iddia etmişti. Şimdi aynı kaynak, telefonun diğer özelliklerini de gözler önüne seriyor.

Yeni sızıntıya göre, Find X4 / X4 Pro, 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı desteği taşıyacak 6.7 inç ekrana sahip olacak. Cihaz, Kasım ayı sonuna kadar resmileşmesi planlanan Snapdragon 8 Gen1 işlemciyle gelecek.

Selfie’ler için, 32 megapiksel ön kameraya sahip olacak. Arka kamera kurulumunda ise 50 megapiksel (1/1.5 inç) lens, başka bir 50 megapiksel (1/1.5 inç) lens ve 2x zoomlu 13 megapiksel (veya 12 megapiksel) kamera yer alacak.

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