İşte Oppo Reno 7 Serisinin Teknik Detayları

Oppo, Reno 7 serisi akıllı telefonlarını 25 Kasım’da tanıtacak. Lansman öncesinde, Reno 7 modelleri bazı sitelerde ortaya çıktı. Aynı zamanda Reno 7 serisinin tüm detayları da gün yüzüne çıktı.

Bu bilgilere göre Oppo Reno 7 Pro, Dimensity 1200 Max işlemci ve 65W hızlı şarjlı 4.500mAh pil ile gelecek. Ayrıca telefonun 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama modeli olacak.

Yeni rapor, FHD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 90Hz yenileme hızı; 402ppi piksel yoğunluğu ve yüzde 92,8 ekran-gövde oranı sunan bir AMOLED ekrana sahip olduğunu belirtiyor. Telefonun 32 megapiksel Sony IMX709 ön kamera ile gelmesini bekliyoruz.

Telefonun arka panelinde ise 50 megapiksel Sony IMX766 ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kamera var. Oppo Reno 7 Pro, Android 11 işletim sistemi sunacak. Cihazda bulunan hızlı şarj teknolojisi, sadece 32 dakikada tamamen şarj olmasını sağlayacak. Çift SIM, 5G, GPS ve bir USB-C bağlantı noktası gibi; bağlantı seçeneklerini de beraberinde getireceğini söyleyebiliriz.