Oppo Reno 7 Pro canlı canlı karşınızda!

Oppo bu ay Reno 7 serisini satışa sunacak. Seride Reno 7 SE, Reno 7 ve Reno 7 Pro adlı üç model var. Serideki en üst model Reno 7 Pro’nun canlı görüntüleri ortaya çıktı.

Oppo Reno 7 Pro’nun görüntüsü, sol üst köşeye yerleşmiş bir deliğe sahip olduğunu gösteriyor. Cihazın çene kısmı son derece büyük. Reno 7 Pro’nun Reno 6 Pro ile karşılaştırıldığında en büyük farkı, düz bir ekranın dahil edilmesi diyebiliriz. Bilindiği üzere Reno 6 Pro, kavisli bir kenar ekrana sahipti.

Geçmiş raporlar, Reno 7 serisinin özellikleri hakkında çelişkili bilgiler ortaya çıkardı. Güvenilir bir kaynağa göre, Reno7 Pro’nun 90Hz ekrana sahip olacak ve Snapdragon 778G işlemciyle gelecek.

64 megapiksel arka kamera ve 4.500 mAh pile sahip olması muhtemel. Cihazın 60W hızlı şarj desteği taşımasını bekliyoruz. Ayrıca 7.6 mm kalınlığında ve 185 gram ağırlığında. Şu anda, cihazın fiyatlandırması hakkında bir bilgi yok.

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