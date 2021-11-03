Oppo Reno 7SE’nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Oppo, yeni Reno 7 serisi üzerinde çalışıyor. Seride Reno7 SE, Reno7 ve Reno7 Pro olmak üzere üç model yer alacak. Güvenilir bir kaynak, Reno7 SE‘nin Realme GT Master Edition’ın; yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini söyledi.

Kaynağa göre Reno7 SE’nin özellikleri neredeyse Realme GT Master Edition ile aynı. Başka bir sızıntı da bu iddiayı destekledi. Yeni bilgiler, Reno7 SE’nin GT Master Edition ile karşılaştırıldığında; yenileme hızı ve hızlı şarj gibi bölümlerde farklılık gösterebileceğini işaret ediyor.

Reno7 SE’nin Full HD+ çözünürlük sunan 6.43 inç AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. GT Master Edition 120 Hz yenileme hızını desteklerken, Reno7 SE 90 Hz yenileme hızını destekleyecek.

Telefonun 8 GB / 12 GB LPDDR4x RAM; ve 128 GB / 256 GB UFS 2.2 depolama ile gelmesini bekliyoruz. Fotoğraf için ön tarafta 32 megapiksel kamera ve 64 megapiksel ana kamera; 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel portre lensi olabilir.