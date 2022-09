Oppo F21s Pro ve F21s Pro 5G Tanıtıldı

Oppo, beklendiği gibi bugün Hindistan’da F21s Pro ve F21s Pro 5G akıllı telefonlarını tanıttı. İkili, daha önce piyasaya sürülen Oppo F21 Pro ve F21 Pro 5G ile boyutlarına kadar aynı özellikleri getiriyor ancak yeni modeller, Oppo Glow tasarımıyla Dawnlight Gold ve Starlight Black renk seçeneklerini alıyor.

Her iki telefon da F21s Pro‘nun 90 Hz‘de yenilendiği 6.43 inç AMOLED ekranlara sahipken, Pro 5G‘nin standart 60 Hz‘lik bir paneli var. Oppo F21s Pro, Snapdragon 680 yonga seti ile donatılırken, 5G modeli Snapdragon 695 yonga setini kullanıyor. Her iki telefon da aynı 64MP ana kamerayı paylaşırken, F21s Pro, F21s Pro 5G‘deki 2MP makro lense kıyasla 2MP 30x mikroskop kamerası alıyor. Her iki cihazda da 33W şarj destekli 4.500 mAh pil bulunuyor.

Oppo F21s Pro, Dawnlight Gold ve Starlight Black renklerinde geliyor ve 22.999 INR’den satışa sunuluyor. Oppo F21s Pro 5G, aynı iki renk seçeneğiyle gelir ve fiyatı 25,999 INR’dir. Her iki telefon da Oppo’nun çevrimiçi mağazasında, Amazon Hindistan’da ve diğer perakendecilerde mevcuttur. Açık satışlar 19 Eylül’de başlıyor.

