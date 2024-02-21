Oppo F25 Pro 5G Modelinin Detayları Ortaya Çıktı!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen Oppo’nun yeni göz bebeği F25 Pro 5G modelinin detayları ortaya çıktı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok teknoloji markası akıllı telefonları olan yatırımını artırdı. Özellikle orta segment akıllı telefonlarla ile kullanıcıya hitap eden Oppo, yeni bir orta segment telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor.

F25 Pro, 120 hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik bir ekranla geliyor. Bu ekranda FHD+ kalitesinde görüntüler sunan cihaz, ekranın üzerinde delikli çentikli 32 MP selfie kamerasına yer veriyor. Arka tarafta ise görsellerde de gördüğünüz gibi üç adet kamera yer alıyor. Arka kamera grubuna 64 MP ana kamera öncülük ederken, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens hemen alt kısımda yerini alıyor.

İşlemci dümeninde MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7050 yonga seti bulunana model, 8GB LPDDR4X RAM bellek ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile beraber gelecek. 29 Şubat tarihinde resmi olarak tanıtılacak modelinin 360 dolar bir fiyat etiketi olacak.

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