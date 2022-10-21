Oppo Find N2, 120Hz LTPO AMOLED ekrana sahip olacak

Oppo, geçtiğimiz yıl ilk katlanır akıllı telefonu olan Oppo Find N‘yi piyasaya sürmüştü. Şimdi, yeni bir söylenti, Find N’nin üst modeli ile ilgili bazı önemli özellikleri ortaya çıkardı. Bu model Find N2 ismine sahip olacak.

Bilgi, Weibo’da (Çinli bir mikroblog web sitesi) paylaşıldı. Bildirildiğine göre, yeni nesil Find N2 katlanabilir telefonu, Qualcomm’un en yeni ve en büyük Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ile donatılacak.

Ayrıca, görünüşe göre katlanabilir panel için 120Hz yüksek yenileme hızı sunan 7.1 inç LTPO AMOLED ekrana da sahip olacak. Kaynağımız ayrıca bazı tasarım detaylarını da paylaştı.

Oppo, cihazı suni deri arka kısımlı olarak piyasaya sürmeyi planlıyor olabilir. Ek olarak, 4.520mAh pil ile çalıştırılacağı ve Android 13 işletim sistemi tabanlı ColorOS 13 ile çıkacağı söyleniyor.

Find N2’nin, önceki nesil gibi yandaki güç düğmesine monte edilmiş parmak izi tarayıcısını sunacağına inanılıyor. Bu modelin siyah, beyaz ve yeşil renkler de dahil olmak üzere birden fazla renk seçeneğiyle sunulacağı da ortaya çıktı.