Oppo Find N2 Flip, 15 Şubat’ta Global Pazara Sürülüyor!

Katlanabilir akıllı telefonları seviyorsanız ve Çin’in dışında yaşıyorsanız size muhteşem haberimiz var. Oppo, 15 Şubat’ta Londra’da Find N2 Flip için küresel bir lansman etkinliği düzenliyor. Bu, Çin dışında resmi olarak sunulan ilk katlanabilir Oppo ve şimdiye kadar en çok başarıya ulaşan katlanabilir segmentteki rekabeti artıracak.

Samsung’un Galaxy Z Flip4 ve Motorola’nın en yeni Razr’ı artık küresel pazarlarda ve tüketiciler için yalnızca iyi bir şey olabilecek çok ilgi çekici yeni bir rakibe sahip olacak. Ne yazık ki, Londra etkinliğini duyuran resmi görsellerde Find N2 non-Flip’ten söz edilmiyor, bu da ne yazık ki bu modelin Çin’le sınırlı kalacağını düşündürüyor.

Hem 2021’den orijinal Find N’yi hem de Find N2’yi inceledik ve ortak ‘arada’ boyutları sayesinde bu cihazların uzayda benzersiz olduklarını gördük – Galaxy Z Fold4’ten daha küçük ama hepsinden daha büyükler. “döndürme”. Bunların ikisi de bizde kalıcı bir etki bıraktı, bu yüzden Oppo’nun ilk Flip’ini tatmak ve düşüncelerimizi sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

Gelecek hafta olduğu gibi size haberleri sunmak için Londra’daki etkinlikte olacağız. Oppo, YouTube’da zaten bir canlı yayın ayarladı ve etkinlik yerel saatle 14:30’da başlıyor.

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