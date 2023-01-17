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Oppo Find N2 Flip, Geekbench’te Görüntülendi!

Geekbench'in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde Oppo Find N2 Flip sırasıyla 906 ve 3.132 puan alıyor. Bu arada katlanabilir telefonun GFC sertifikası, n1, n3, n5, n8, n28, n38, n40 ve n78 dahil olmak üzere sekiz 5G bandını destekleyeceğini ortaya koydu.

Ayşen Sıla

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Oppo Find N2 Flip geçen ay Çin’de çıkış yaptı. Küresel pazarlarda lansmanı onaylandı, ancak kesin zaman çizelgesi bir sır olarak kalıyor. Katlanabilir telefonun Çin dışındaki lansmanından önce, FCC, GFC, Bluetooth SIG, BIS ve NBTC dahil olmak üzere birçok sertifika web sitesinde yer aldı. Şimdi cihaz, Geekbench kıyaslama platformunda tespit edildi. 

Oppo Find N2 Flip, Geekbench veritabanında CPH2437 model numarasıyla listeleniyor. Cihazın k6983v1_64 kod adlı bir anakarta sahip olduğunu ve 1.80GHz hızında çalışan dört çekirdekten, 2.85GHz hızında çalışan üç çekirdekten ve 3.20GHz hızında çalışan bir ana çekirdekten oluştuğunu ortaya koyuyor. 

Bu, küresel modelin Çin’deki cihaza da güç veren Dimensity 9000+ işlemci tarafından destekleneceğini gösteriyor. Kıyaslama listesine göre, katlanabilir telefon dahili 8 GB RAM’e sahip olacak ve Android 13 işletim sistemi ile çıkacak.  

Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde Oppo Find N2 Flip sırasıyla 906 ve 3.132 puan alıyor. Bu arada katlanabilir telefonun GFC sertifikası, n1, n3, n5, n8, n28, n38, n40 ve n78 dahil olmak üzere sekiz 5G bandını destekleyeceğini ortaya koydu.

Find N2 Flip’in küresel modeli, Çin’deki muadili ile aynı özellikleri taşıyacak. Cihazın arka panelinde 6,8 inç FHD+ 120Hz AMOLED ekran ve 2,26 inç OLED ekran bulunuyor. 

50MP + 8MP çift arka kamera kurulumu ve 32MP selfie kamerası var. Katlanabilir telefon, 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB depolama ile eşleştirilmiş bir Dimensity 9000+ işlemci ile donatılmış. 44W şarj desteğine sahip 4.300mAh pil ile destekleniyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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