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Oppo Find N3 Flip, Gözleri Üzerine Çekmeye Hazırlanıyor!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarından Oppo, katlanabilir akıllı telefonlarına eklemeye yapmaya devam ediyor. Dört gözle beklenen Find N3 Flip modeli için her geçen gün yeni özellikler ortaya atılıyor.

İbrahim Özbek

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oppo find n3 flip

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Günümüzün en büyük teknoloji firmalarından Oppo, katlanabilir akıllı telefonlarına eklemeye yapmaya devam ediyor. Dört gözle beklenen Find N3 Flip modeli için her geçen gün yeni özellikler ortaya atılıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı telefonlarda da yeni bir çağ başladı. Özellikle birçok teknoloji markası katlanabilir akıllı telefon özelinde çalışmalarını sürdürüyor. Oppo’da ortaya çıkardığı katlanabilir telefonlarda dikkatleri üzerine topluyor. Yakın zamanda adından sıklıkla söz ettiren Find N3 Flip modeli için bugün yeni iddialar ortaya atıldı.

Geçtiğimiz hafta şirketin dikine katlanabilir modeli olan Oppo Find N3, 3C sertifikasını aldı. Listede modelin 100 W şarj desteğine sahip olacağı ve çift USB-A/USB-C fişli SuperVOOC şarj cihazıyla birlikte gönderileceği ortaya çıkmıştı.

oppo find n3 flip

Şu an için güçlü iddialar olsa da, marka tarafına henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde tanıtım tarihi ve teknik özellikleri hakkında daha fazla paylaşım bekliyoruz.

Apple’ın iPhone 15 Etkinliği 12 Eylül’de Gerçekleşecek!

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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