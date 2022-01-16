Oppo Find X 5 Lite Avrupa’ya Geliyor

Günümüzün akıllı telefon markalarından Oppo, geçtiğimiz günlerde Asya pazarında Reno 7 serisini duyurmuştu. Oppo aldığı yeni karar ile beraber Reno 7 serisini Oppo Find X 5 Lite adıyla Avrupa piyasasına çıkıyor.

Oppo’nun geçtiğimiz aylarda tanıttığı Reno 7 amiral gemisi modeli büyük bir ilgi görmüştü. Özellikle birçok Oppo hayranı tarafından çok beğenilen Reno 7, Avrupalı tüketicilere ulaşacak. Yani Reno 7’nin AB piyasasında ki adı Find X 5 Lite olacak. Bu cihaz daha önce tanıtılan Find X 5 ve Find X 5 Pro modellerinden tamamen farklı olacak.

Tahminlere göre Oppo’nun 4 serisini atlayıp 5 serisi ile devam edecek haberler ise belirsizliğini sürdürüyor. Avrupa piyasasında yer alacak Reno 7 yani Find X 5 Modelinin 3 farklı seçeneği ile beraber geleceği tahmin ediliyor. Bunun yanında Reno 7 Pro ve Reno 7 SE modellerinde de Avrupa piyasasında yer alması bekleniyor.

Oppo’nun Find X 5 Lite yani Reno 7 Avrupa modelinin hangi fiyat bandında olacağı hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Oppo’nun konu hakkında yakın bir zamanda açıklama yapması bekleniyor.

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