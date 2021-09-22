Oppo Find X3 Photographer Edition Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo’nun yeni telefonu Find X3 Pro Photographer Edition, kısa süre önce görücüye çıktı. Sınırlı sayıda üretilen telefon bugün resmi olarak satışa sunulmuş oldu. Gelin bu fotoğraf odaklı telefona birlikte göz atalım.

Oppo Find X3 Photographer Edition

Find X3 Pro Photographer Edition, klasik Kodak 35 fotoğraf makinesine benziyor çünkü arka panelinde elektrolizle kaplanmış gümüş boyalı metalik bir cam kısım var ve geri kalan kısım sıkı bir tutuşa yardımcı olan pürüzlü deriden oluşuyor. Teknik özellikler açısından normal Oppo Find X3 Pro‘dan farklı değil.

Telefon, Quad HD+ çözünürlüğü ve 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızını destekleyen 67 inç LTPO AMOLED ekrana sahip. 32 megapiksel selfie kamerası var. Cihazın arka tarafında OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş lens, 2x optik zoomlu 13 megapiksel telefoto kamera ve 3 megapiksel mikroskobik kamera bulunuyor.

Snapdragon 888 amiral gemisi işlemciye sahip telefonda 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı yer alıyor. 65W hızlı şarjı ve 30W kablosuz şarjı destekleyen 4.500mAh pil ile destekleniyor. Oppo’nun Android 11 işletim sistemine dayalı tamamen yeni ColorOS 12 işletim sistemiyle çalışıyor. Telefonun fiyatı 1000 dolar olarak belirlendi. Telefon şuan için yalnızca Çin’de satışta. Küresel pazara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

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