Realme GT Neo 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme’nin fazlasıyla bahsettiği telefonu Realme GT Neo 2 bugün görücüye çıktı. Üst düzey özelliklerle gelen telefon, birçok yeni ve güçlü özellik vaat ediyor. Gelin bu canavara birlikte göz atalım.

Teknik özelliklerden bahsetmek gerekirse GT Neo 2, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 870 işlemciye sahip. 65W hızlı şarjı da destekleyen büyük bir 5.000mAh pil sunuyor. Bu şarj cihazı yalnızca 36 dakikada tam şarj imkanı sağlıyor.

Cihazın ön tarafında, 120Hz yenileme hızı ve 600Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 1300 nit maksimum parlaklık sunan 6.62 inç FHD+ Samsung E4 AMOLED ekran bulunuyor. GT Neo2, çift stereo hoparlör ve Dolby Atmos Games desteği ile geliyor.

Realme GT Neo 2, çift kanallı UFS 3.1 bellek kullanıyor ve ayrıca RAM’ini neredeyse 7 GB’a kadar genişletmesine olanak tanıyan dinamik bellek genişletmeyi destekliyor. Bu nedenle, üst model toplamda 19 GB RAM sunuyor. Sağlam bir oyun deneyimi eklemek için tasarlanmış birinci sınıf özelliklerle şirket, cihazın termal yönetim sistemine de önem verdi.

GT Neo 2, havacılık sınıfı soğutma jeli ile yüzey alanı açısından 17932 mm²’yi kaplayan bir elmas buz çekirdekli soğutma sistemine sahip. Ayrıca oyun performansını en üst düzeye çıkarmak için daha iyi ısı dağılımı için temperli VC ve üç boyutlu grafen katmanları kullanıyor. Telefon, Android 11 işletim sistemini temel alan Realme UI 2.0 ile destekleniyor.

Realme GT Neo2, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensör ile eşleştirilmiş 64 megapiksel ana kamera ile üçlü kamera modülüne sahip. Arka kameralar Gece sahnesini, Pro modunu ve bu tür diğer kullanışlı özellikleri destekliyor. Ön tarafta, 16 megapiksellik bir selfie kamera bulunuyor. Cihaz, Siyah, Mavi ve çift tonlu Siyah Mint rengi olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor.

Telefonun ön siparişleri bugün başladı fakat asıl satışlar 27 Eylül’de gerçekleşecek. GT Neo 2’nin fiyatı 390 ile 460 dolar arasında bellek yapılandırmasına göre farklılık gösteriyor.