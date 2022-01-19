Oppo Find X5 Dimensity 9000 ile Geliyor

Oppo, günümüzün en popüler akıllı telefon markalarından birisidir. Özellikle son yıllarda çıkardığı ürünlerle birlikte teknoloji dünyasında büyük beğeni topladı. Oppo, geçtiğimiz günlerde Find X5 modeli hakkında bir dizi haber paylaşmıştı.

Geçen hafta çıkan haberlere göre Find X5’in Snapdragon 8 Gen 1 ile geleceği yazılmıştı. Bugün teknoloji dünyasında yer alan haberlere göre Oppo Find X5, Dimensity 9000 ile kullanıcılarla buluşacak. Ayrıca bugün yer alan başka haberlere göre telefonun diğer detayları da su üzerine çıkmaya başladı.

Bilindiği üzere Find X3, Snapdragon 870 ile kullanıcılarla buluşmuştu. Ayrıca bu seri birçok yönden çok tutulsa da yeni gelecek Find X5 serisinde bu işlemci setinin değiştirilmesine karar verildi. Yapılan araştırma sonuçlara göre Dimensity 9000, Snapdragon 8 Gen 1’e oranla daha hızlı bir CPU’ya sahip ancak GPU bakımından daha yavaş.

Find X5’in 13 MP bir bir kamerası olacak. Bunun yanı sıra Oppo Find X5 Pro ile eşleşen çift bir 50 MP kamera ünitesi ile beraber geliyor. Ancak hangi sensörlere sahip olacağı şu an kesinleşmedi.

Ayrıca Find X5’in 80 W hızlı şarj desteği ile gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra 50 W kablosuz ve 10 W ters şarj özellikleri de bulunacak. Find X5’in 5000 mAh bir batarya boyutu olacak. Oppo Find X5 cihazının Şubat ayı ile beraber pazara sürülmesi bekleniyor.

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