Oppo Find X5 Modelinin Özellikleri Sızdırıldı

Oppo markasının son gözde modelinden olan Find X5 serisinin özellikleri Digital Chat Station tarafından sızdırıldı.

Günümüzün en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Oppo, 2022 yılında birçok yeni ürünüyle karşımıza çıkıyor. 2022 yılında piyasaya çıkarmayı planladığı amiral gemisi Find X5 serisinin çıkış tarihi için birkaç hafta daha beklememiz gerekiyor.

Teknoloji medyasında büyük ilgi gören Oppo’nun Find X5 Pro, OPPO Pad ve Enco X2 modellerinin tanıtım posteri sızdırıldı. Böylece kullanıcılar Oppo Find X5 özellikleri hakkında detaylara sahip oldu. Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarının başında gelen MWC 2022 bu ay sonu gerçekleşecek. Varsayımlara göre Oppo, bu fuar kapsamında Find X5 serinine ek olarak bir Oppo Pad ve Enco X2 kulaklığını tüm dünyaya tanıtacak.

Sızdırılan tanıtım posteri ile beraber hakkında çok fazla bilgi oluşan Oppo Find X5, Oppo’nun diğer tüm cihazlarından kolaylıkla ayrılacak. Find X5 Pro, 6.7 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca 120 Hz ekran tazeleme hızı ile beraber bu ekranı destekleyecek.

2022 yılında çıkacak olan amiral gemilerinin göz bebeği olan Snapdragon 8 Gen 1, Oppo Find X5 ile de karşımıza çıkacak. Ayrıca 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı olan Find X5’te 80 W hızlı şarj desteği olan 5000 mAh bir batarya bulunuyor.

Oppo’nun tüm bu yeni cihazları, düzenlenecek olan MWC 2022 fuarı ile birlikte gözlemleyeceğiz.

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