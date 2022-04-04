Oppo Find X5 Pro Plus Yakında Satışa Çıkacak

Oppo kısa süre önce küresel pazarlar için Find X5 ve Find X5 Pro‘yu duyurdu. Çin’de Find X5 Pro Dimensity Edition adlı başka bir modeli de tanıttı. Şirket şimdi de Oppo Find X5 Pro Plus üzerinde çalışıyor.

Oppo Find X5 Pro Plus, Quad HD+ çözünürlük; 120Hz yenileme hızı ve LTPO teknolojisi desteği sunan 6.78 inç AMOLED E6 kavisli kenar ekrana sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti ve MariSilicon X NPU işlemci; 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB’a kadar UFS 3.1 depolama desteğine sahip olacak.

Cihaz, 150W UltraVOOC hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile gelecek. Ayrıca AirVOOC kablosuz şarj desteği de taşıyacak. Android 12 ve ColorOS 12.1 işletim desteğine sahip olmasını bekliyoruz.

Oppo Find X5 Pro

Ayrıca 32 megapiksel Sony IMX709 ön kameraya sahip olacak. Arka panelinde 5 eksenli optik görüntü sabitleme özellikli 50 megapiksel Sony IMX789 ana kamera, 50 megapiksel Sony IMX766 ultra geniş lens ve 5x yakınlaştırma ve OIS destekli 64 megapiksel OmniVision OV64B periskop ultra telefoto kamera yer alacak.

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