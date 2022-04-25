Oppo K10 5G ve Oppo K10 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo geçen ay Oppo K10‘u piyasaya sürdü ve şimdi ise Oppo K10 5G ve K10 Pro‘yu tanıttı. Her iki telefon da Çin’de piyasaya çıktı, ancak uluslararası olarak da satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Gelin bu ikiliye yakından göz atalım.

Oppo K10 Pro

Oppo K10 Pro, 120Hz yenileme hızına sahip 6.62 inçlik bir FHD+ AMOLED panelle geliyor. 800 nit normal ve hatta 1.300 nit en yüksek parlaklığa ulaştığını da belirtelim. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Telefon 8GB veya 12GB RAM ile birlikte Snapdragon 888 işlemci desteği taşıyor. İlk seçenek 128 GB veya 256 GB dahili depolama ile gelirken, ikincisi yalnızca 256 GB depolama seçeneğine sahip.

Amiral gemisi sınıfı işlemciye rağmen, kamera kurulumu biraz basit. OIS’li 50MP f/1.8 ana kamera ve temel 8MP f/2.2 ultra geniş lense sahip. Arkadaki üçüncü kamera, makro çekimler için kullanılan 2MP, ön kamera ise 16MP f/2.4 lense ev sahipliği yapıyor. Tüm sistem, SuperVOOC üzerinden 80W’a kadar şarj edebilen ve pili sadece 31 dakikada pili tamamen şarj edebilen 5.000 mAh pile dayanıyor.

Diğer dikkate değer özellikler arasında Dolby Atmos stereo hoparlör ve klavyede yazarken mekanik benzeri bir dokunsal geri bildirim sunan amiral gemisi sınıfı X ekseni dokunsal motor yer alıyor.

Oppo K10 5G

K10 5G daha uygun fiyatlı bir seçenek; ancak yine de geçen ay tanıtılan Oppo K10’dan daha üstün. K10 5G, Snapdragon 888 işlemci yerine MediaTek yapımı Dimensity 8000 Max işlemci vaat ediyor.

Ekranın boyutu neredeyse aynı. 6.59 inç ancak panel OLED yerine LCD panel yer alıyor. Yenileme hızı hala 120Hz ve maksimum parlaklık 600 nit. Ayrıca panel Gorilla Glass değil Panda Glass tarafından korunuyor.

Arka taraftaki kamera kurulumu 64MP f/1.8 ana lens; aynı 8MP f/2.2 ultra geniş kamera ve 2MP makro lensten oluşuyor. Ön taraf, 16MP selfie kamerayı f/2.1 diyaframla birleştiriyor.

Aynı 5.000 mAh hücre, 67W SuperVOOC hızlı şarj desteğiyle güç sağlıyor. Oppo K10 5G ayrıca Dolby Atmos stereo hoparlöre ve Razer tarafından ayarlanan X ekseni dokunsal motora sahip.

İki telefon Siyah ve Mavi renklerle geliyor. Oppo K10 5G, 310 dolar fiyata sahip. Oppo K10 Pro ise 385 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.