Oppo K10 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo K10 bugün Hindistan’da satışa çıktı. Şirketin K serisi akıllı telefonlarını yeniden dirilten K10, 2019’dan bu yana satışa çıkan ilk K telefonu. Birkaç yıl aradan sonra Oppo şimdi ülke için yeni bir K serisi telefonla geri döndü. K10, Realme 9i ile aynı özellikleri sunan orta sınıf bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

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Oppo K10

Oppo K10, delikli tasarıma sahip 6,5 inç IPS LCD ekranla geliyor. Ekran, Full HD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızı vaat ediyor. Ayrıca cihaz, Android 12 işletim sistemine ve ColorOS 11.1 desteği içeriyor. Telefonun sağ tarafında yer alan güç düğmesi, parmak izi tarayıcı yer alıyor.

Snapdragon 680 işlemciye sahip cihaz, 8 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama alanıyla geliyor. Bu arada daha fazla depolama için kullanıcılar, yerleşik microSD kart yuvası da var.

Ekrandaki delik, 16 megapiksellik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Telefonun arka tarafının üst kısmında dikdörtgen şeklinde bir modül bulunuyor. Sağ tarafında “10-K Super Performance” markası, solunda ise üçlü kamera ünitesi yer alıyor. Nitekim kamera, 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik yardımcı lensi ve 2 megapiksel makro kamera içeriyor.

Oppo K10, USB-C üzerinden 33W hızlı şarj desteği taşıyan 5.000 mAh pilden güç alıyor. Cihazda bulunan diğer bağlantı seçenekleri arasında çift 4G VoLTE; WiFi, Bluetooth 5.0, GPS ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Fiyatı ise 197 dolardan başlıyor.