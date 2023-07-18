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Oppo K11 Modelinin Lansman Tarihi Belli Oldu!

Oppo tarafından paylaşılan ilk görüntüler, K11'in arka kapağının iki tonlu bir tasarıma sahip olacağını ve OIS'ye sahip 50 MP Sony IMX890 ünitesi tarafından yönetilen üçlü kamera adasına sahip olacağını ortaya koyuyor.

İbrahim Özbek

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Oppo, Mayıs ayında Snapdragon 695 ve 108 MP kamera ile K11x’i tanıttı. Model 25 Temmuz’da raflarda yerini alacak.

Oppo tarafından paylaşılan ilk görüntüler, K11’in arka kapağının iki tonlu bir tasarıma sahip olacağını ve OIS’ye sahip 50 MP Sony IMX890 ünitesi tarafından yönetilen üçlü kamera adasına sahip olacağını ortaya koyuyor.

K11’in teknik özellikleri henüz Oppo tarafından resmi olarak açıklanmadı ancak söylentiler 100 W şarj desteğine sahip bir batarya ile beraber geleceğini ortaya koyuyor.

oppo k11

Önümüzdeki günlerde Oppo tarafından resmi olarak cihazın tüm özelliklerinin açıklanması olması tahmin ediliyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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