Oppo K9 Pro’nun Teknik Özellikleri Onaylandı!

Oppo, Oppo K9 Pro akıllı telefonunu 26 Eylül’de tanıtacak. Lansman öncesinde Çinli üretici, temel özelliklerini doğrulamak için Weibo’da birkaç poster yayınladı.

Oppo K9 Pro’nun posterleri yumruk delikli tasarıma sahip AMOLED paneli gösteriyor. 120Hz yenileme hızı, HDR10 ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamını destekleyecek. Cihazda 5nm MediaTek Dimensity 1200 yonga seti bulunacak.

K9 Pro, 60W SuperVOOC hızlı şarj desteği taşıyacak 4.500mAh pil ile desteklenecek. Çekirdek CPU sıcaklığını etkin bir şekilde 17 santigrat derece azaltabilen havacılık sınıfı bir ısı dağıtım sistemi ile donatılacak. Bu 14400mm büyük bir ısı dağılımı alanı sunacak.

Oppo K9 Pro’nun arka tarafında 64 megapiksel üçlü kamera ünitesi bulunuyor. Yakışıklı 8.5 mm kalınlığında ve 190 gram ağırlığında. Wi-Fi 6, 5G ve NFC gibi bağlantı özellikleri sunuyor.

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