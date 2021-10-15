Oppo K9s’in Lansman Tarihi Açıklandı!

Çeşitli akıllı telefon üreticileri, Çin’deki Double Eleven (11 Kasım) alışveriş festivaline hazırlanıyor. Bugün Oppo, Oppo K9s’in 20 Ekim‘de iç pazarda piyasaya süreceğini doğruladı. K9s’in önümüzdeki 11.11 indirimi sırasında diğer Oppo cihazlarıyla birlikte satışa sunulmasını bekliyoruz.

Oppo K9s, JD.com ve Suning.com’daki rezervasyonlar için şimdiden hazır. Bu perakendeci listeleri, akıllı telefonun 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama gibi iki seçenekte sunulacağını ortaya koydu. Magic Purple Quicksand, Neon Silver Sea ve Obsidian Warrior gibi renklerle satışa çıkacak.

Oppo K9s, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı üretecek 6.59 inç LTPS ekrana sahip olacak. Snapdragon 778G işlemci ve 12 GB RAM vaat edecek.

K9s, kullanıcılara 256 GB’a kadar dahili depolama sunacak ve Android 11 ile gelecek. Ek depolama için microSD kart yuvasına sahip.

Cihaz, 5.000 mAh pilden güç alacak. 30W hızlı şarj desteği taşıması muhtemel. Gelişmiş bir oyun deneyimi için X ekseni lineer motorla gelecek. Detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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