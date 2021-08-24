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Oppo N Serisi Geri Mi Dönüyor ? İşte Tüm Detaylar

Oppo, Oppo N3'ten sonra N serisi altında yeni telefonlar çıkarmayı durdurdu. Aslında şirket, dönen kamera modülü tasarımını tamamen bıraktı. Şu anda trend, ekran altı kameralar. Dolayısıyla, bunları söyleyen kişi haklıysa ve Oppo gerçekten de Oppo N serisini geri getiriyorsa, bu telefonların bir ekran kamerasına sahip olma ihtimali var.

Ayşen Sıla

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Oppo şu anda A, F, K, Reno ve Find olmak üzere beş seri altında akıllı telefon satıyor. Fakat yeni bilgilere göre markanın toplam kadrosu yakında altıya yükselebilir. Bunun Oppo N serisinin yeniden tanıtılmasıyla gerçekleşeceği söyleniyor.

Oppo, Oppo N serisi altında yalnızca üç cihazı piyasaya sürdü. Bunlar Oppo N1, Oppo N1 Mini ve Oppo N3 oldu. Her üç telefonun da benzersiz bir döner kamera modülü vardı, bu da kullanıcıların ana arka kameradan yüksek kaliteli selfie çekmelerine olanak tanıyordu.

İlk iki Oppo N telefondaki kamera modüllerinin manuel olarak döndürülmesi gerekiyordu. Öte yandan üçüncü cihazda motorlu bir döner kamera modülü vardı.

Oppo, Oppo N3’ten sonra N serisi altında yeni telefonlar çıkarmayı durdurdu. Aslında şirket, dönen kamera modülü tasarımını tamamen bıraktı.

Şu anda trend, ekran altı kameralar. Dolayısıyla, bunları söyleyen kişi haklıysa ve Oppo gerçekten de Oppo N serisini geri getiriyorsa, bu telefonların bir ekran kamerasına sahip olma ihtimali var.

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KaynakWeibo

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