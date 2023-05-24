Oppo Reno 10 Pro ve Reno 10 Pro Plus tanıtıldı – fiyatı ve özellikleri

Oppo bugün Reno 10 serisi akıllı telefonlarını tanıtmak için bir lansman etkinliği düzenledi. 2019’da Oppo, periskop zoommlu Reno 10x Zoom‘u duyurmuştu. O zamandan beri şirket birkaç Reno markalı telefon piyasaya sürdü, ancak bunların hiçbirinde periskop telefoto kamera bulunmadı. Bu yıl Mart ayında piyasaya sürülen Find X6 ve Find X6 Pro amiral gemisi telefonlar, bir periskop telefoto kamera ile donatılmış olarak geldi.

Bugün resmiyet kazanan Reno 10 Pro Plus da periskop kamera ile donatılmış durumda. İşte Reno 10 Pro Plus ve Reno 10 Pro’nun özelliklerine ve fiyatına dair herşey…

Oppo Reno 10 Pro Plus ve Oppo Reno 10 Pro

Oppo Reno 10 Pro Plus ve Reno 10 Pro, 2772 x 1240 piksellik 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,74 inç kavisli OLED panele sahip. Ekran ayrıca 240 Hz’ye kadar dokunmatik örnekleme hızı, 10 bit renk ve 1.400 nite kadar bir tepe parlaklık sunuyor.

Reno 10 Pro Plus ve Reno 10 Pro, 32 megapiksel Sony IMX709 ön kameraya sahip. Her iki akıllı telefonun arkasında 8 megapiksel Sony IMX355 ultra geniş lens ve OIS’li 50 megapiksel Sony IMX890 kamera içeren üçlü kamera sistemi bulunuyor.

Pro Plus modeli ayrıca, 3x optik yakınlaştırma ve 120x’e kadar dijital yakınlaştırma sunan OIS özellikli 64 megapiksel OmniVision OV64B periskop yakınlaştırma kamerası ile geliyor. Reno 10 Pro’nun arka kamera kurulumu ayrıca 2x optik yakınlaştırmalı 32 megapiksel Sony IMX709 telefoto kamera içeriyor. Gelişmiş bir fotoğrafçılık deneyimi için her iki model de MariSilicon X NPU özelliği ile donatılmış.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ve 4.700 mAh pil, Oppo Reno 10 Pro Plus’a güç sağlıyor. Reno 10 Pro ise Dimensity 8200 çipe ve 4.600 mAh bataryaya sahip. Her iki model de 100W hızlı şarjı destekliyor. Pro modelleri ayrıca 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB’a kadar UFS 3.1 depolama ile donatılmış.

Oppo Reno 10 serisi, ColorOS 13.1 tabanlı Android 13 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Pro modelleri, çift SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5., GPS, NFC, IR blaster, USB Type-C bağlantı noktası, güç yönetimi çipi ve X ekseni lineer motor gibi başka özellikler vaat ediyor. Oppo Reno 10 Pro, 495 dolardan başlayan bir fiyatla satışa çıkarken Oppo Reno 10 Pro Plus ise 552 dolarlık bir fiyatı beraberinde getiriyor.