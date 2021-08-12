Oppo Reno 6 Serisi, 150 Kalite Testinden Geçti – Bakın Ne Oldu

Oppo India geçtiğimiz günlerde Reno 6 serisi akıllı telefonlarıyla kalite güvencesi açısından yeni bir ölçüt belirlediğini paylaştı. Şirket, 150 titiz kalite testinden geçen telefonun videolarını bile paylaştı.

Bu testler, Çinli teknoloji devinin Hindistan’daki Greater Noida fabrikasında kurulan QE Güvenilirlik Laboratuvarı’nda yapıldı. Bu sitede şirket, Reno 6‘yı çevresel testler, mekanik stres testleri, dayanıklılık testleri ve performans testlerini içeren kalite testlerinden geçirdi.

Oppo Hindistan Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Başkanı Tasleem Arif, “Kaliteyi ödün vermeden temsil etmeye kararlıyız ve tüm ürünlerimiz kalite testlerine yönelik yorulmak bilmeyen çabalarımızın sonucudur. Odak noktamız, darbelere ve sıvı dökülmelerine dayanabilen ve hatta kullanıcıların dayanıklılık gereksinimlerini aşabilen birinci sınıf cihazlarla kullanıcıları güçlendirmektir.” dedi.

Daha dikkate değer testlerden bazıları, düşme ve yağmur testlerini içeriyor. Oppo, akıllı telefonun fiziksel dayanıklılığını kontrol etmek için Reno6‘nın önünü yaklaşık 24 kez 1,5 metre yüksekliğe düşürdü. Ayrıca şirket, suya dayanıklılığını test etmek için telefonu 30 saniye boyunca 20 santimetre derinlikte suya bile düşürdü. Ahize, her biri farklı açılarda 10.000’den fazla kez takılan bir USB kablosuna ve kulaklık jakına bile sahipti.

Çevresel testlerde şirket, akıllı telefonun değişen sıcaklıklarda çalışma yeteneğini test etti. Bu, yaklaşık -40°C’lik aşırı sıcaklıkların yanı sıra 7 gün boyunca 75°C gibi sıcak koşulları içeriyor. Özellikle, bu 3 günlük endüstri standardının iki katından fazla. Oppo Laboratuvarı, telefonun antenlerinin radyasyon verimliliği konusunda da sıkı testler gerçekleştirdi.

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