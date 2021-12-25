Oppo Reno 7 İçin Yeni Renk Duyuruldu!

Oppo, son harikası olan Reno 7 modelini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Özellikle son dönemlerde yaptığı çıkış ile birçok kullanıcının gönlünde taht kuran Oppo, her geçen gün kendisini geliştirmeye devam ediyor. Oppo Reno 7, 2022 yılıyla beraber yeni renk seçeneği ile raflarda olacak.

Oppo Reno 7 için Oppo, geçtiğimiz günlerde yeni rengini piyasaya duyurdu. 2022 yılıyla beraber vitrinlerde yerini alacak olan kırmızı kadife rengi, arkasında bir kaplan logosu bulunduracak. İlk olarak Çin’de piyasaya çıkacak üründe, Kaplan Yılı için böyle bir tasarım yapıldı.

Kırmızı kadife ve kaplan logosunun yanı sıra, sadece Oppo Reno 7 için geçerli olacak. Ayrıca Snapdragon 778 sahip olacak Reno 7’de, 6.43 İnç bir FullHD AMOLED ekran yer alacak. Aynı zamanda 90 Hz ekran tazeleme hızı ve Android 11 sahip olacak Reno 7, ColorOS 12 ile beraber raflarda yerini alacak.

Oppo Reno 7’nin kamera özellikleri ise birçok kişi tarafından çokça beğenildi. Arka tarafında 64 MP ana kamera, 8 MP ve 2 MP ek kamera bulunuyor. Ekranın ön tarafında ise selfie için 32 MP‘lik bir kamera yer alıyor. Ayrıca 60 W hızlı şarj desteğine sahip 4500 mAh bir bataryası var.

Oppo Reno 7 için yeni renk seçeneği olan kırmızı kadife rengine herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Oppo Reno 7’nin yeni yıl rengi ilk olarak Çin’de ön sipariş ile kullanıcılar ile buluşacak. Dünya pazarına ise ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yer almıyor.

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