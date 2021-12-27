Oppo Reno 7 New Year Edition Şimdi Ön Satışta

Yeni yıl arifesinde Oppo, yeni piyasaya çıkan Oppo Reno 7‘nin yeni bir versiyonunu duyurdu. Akıllı telefonun bu modeli Oppo Reno 7 New Year Edition adına sahip. Adından da anlaşılacağı gibi, 1 Şubat 2022‘ye denk gelen Çin Yeni Yılı’ndan sonra çıkacak. Bu yakışıklı şimdi ön sipariş için hazır.

Oppo Reno 7 New Year Edition

Bu model, özel bir boya işine sahip. Mat bir kaplama ile göz alıcı bir Red Velvet tonuyla geliyor. Yeni Çin Yeni Yılı ‘Kaplan Yılı’ olduğundan, telefonun arka panelinin sağ alt tarafında Oppo markasının yanında kabartmalı bir kaplan başı da var.

Yukarıda bahsedilen farklılıkların yanı sıra, bu telefon normal Oppo Reno 7 ile tamamen aynı. Aslında fiyat bile aynı. Özelliklere gelince, Red Velvet Oppo Reno 7 New Year Edition 6.43 inç 90Hz FHD+ AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 778G işlemci, 64MP (geniş) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro) üçlü arka kamera kurulumuna sahip.

32 MP selfie kamerası, 60W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pil, Android 11 tabanlı ColorOS 12 , 7.64 mm kalınlık ve 185 gram ağırlık vaat ediyor. Telefonun fiyatı ise yaklaşık 423 dolar civarında.