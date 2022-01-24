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Oppo Reno 7 Pro, İnce Ekranıyla Göz Kamaştıracak!

Oppo Reno 7 Pro'nun önemli özelliği, Reno tarihindeki en dar çerçevelerle kaplı 2.5D, 6.55 inç OLED ekrandan kaynaklanıyor. Sonuç olarak Reno 7 Pro, göz alıcı %92,8 ekran-gövde oranıyla geliyor. Aynı zamanda şimdiye kadarki en ince Reno ve sadece 180 gram ağırlığında.

Ayşen Sıla

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Oppo, 4 Şubat’ta Reno 7 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ve büyük günün öncesinde, yeni bir basın açıklamasıyla şirket; uçak sınıfı Lazer Doğrudan Görüntüleme (LDI) teknolojisini içeren; Reno 7 Pro ve Reno 7‘de bulunan tescilli Oppo Glow tasarımını gün yüzüne çıkardı.

Tasarım teknolojisi, serinin cam arka kapağınınÜ; aynı anda hem mat doku hem de parlak bir görünüm elde etmesini sağlıyor; bu, Oppo’nun ‘paradoksal’ olarak tanımladığı bir şey. Oppo Glow, estetiğin yanı sıra parmak izi ve leke tutmazlık özellikleriyle de kullanılabilirliği artırıyor.

“Şimdiye kadar havacılık endüstrisinde PCB tasarlamak için kullanılan; daha yeni LDI teknolojisi, Reno7 serisinin fotorezist kaplı AG cam arka kapağına 20 mikron kadar küçük boyutlu ince dokular aşındırmak için yeniden tasarlandı.” diyor şirket.

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Cihazın bir diğer önemli özelliği, Reno tarihindeki en dar çerçevelerle kaplı 2.5D, 6.55 inç OLED ekrandan kaynaklanıyor. Sonuç olarak Reno 7 Pro, göz alıcı %92,8 ekran-gövde oranıyla geliyor. Aynı zamanda şimdiye kadarki en ince Reno ve sadece 180 gram ağırlığında.

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