Oppo Reno 7 Pro, İnce Ekranıyla Göz Kamaştıracak!

Oppo, 4 Şubat’ta Reno 7 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ve büyük günün öncesinde, yeni bir basın açıklamasıyla şirket; uçak sınıfı Lazer Doğrudan Görüntüleme (LDI) teknolojisini içeren; Reno 7 Pro ve Reno 7‘de bulunan tescilli Oppo Glow tasarımını gün yüzüne çıkardı.

Tasarım teknolojisi, serinin cam arka kapağınınÜ; aynı anda hem mat doku hem de parlak bir görünüm elde etmesini sağlıyor; bu, Oppo’nun ‘paradoksal’ olarak tanımladığı bir şey. Oppo Glow, estetiğin yanı sıra parmak izi ve leke tutmazlık özellikleriyle de kullanılabilirliği artırıyor.

“Şimdiye kadar havacılık endüstrisinde PCB tasarlamak için kullanılan; daha yeni LDI teknolojisi, Reno7 serisinin fotorezist kaplı AG cam arka kapağına 20 mikron kadar küçük boyutlu ince dokular aşındırmak için yeniden tasarlandı.” diyor şirket.

Cihazın bir diğer önemli özelliği, Reno tarihindeki en dar çerçevelerle kaplı 2.5D, 6.55 inç OLED ekrandan kaynaklanıyor. Sonuç olarak Reno 7 Pro, göz alıcı %92,8 ekran-gövde oranıyla geliyor. Aynı zamanda şimdiye kadarki en ince Reno ve sadece 180 gram ağırlığında.