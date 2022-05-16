Oppo Reno 8 Serisinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Oppo, yeni nesil Reno serisi akıllı telefonlarını kendi ülkesinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ve şimdi şirket, Oppo Reno 8 serisi akıllı telefonların 23 Mayıs’ta resmi olarak piyasaya çıkacağını onayladı.

Serinin 20 Mayıs’ta resmi olarak duyurulacak olan Qualcomm’un yeni bir işlemcisinden güç alması bekleniyor. Doğru olduğu ortaya çıkarsa, akıllı telefon yeni işlemciden güç alan ilk akıllı telefon olacak.

Oppo Reno 8 serisinde Oppo Reno 8, Reno 8 Pro ve Reno 8 SE olmak üzere; üç model yer alacak. Her üç modelin de özellikleri ortaya çıktı. Oppo’nun Reno 8 Pro’su; 120 Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,7 inç Full HD+ OLED ekrana sahip olacak.

MediaTek Dimensity 8100-Max işlemci ve 80W hızlı şarjlı 4.500mAh pil ile gelecek. Telefon serisi Xiaoyao Green; Roaming Grey ve Dark Black olmak üzere üç renk seçeneğiyle piyasaya çıkmasını bekliyoruz.