Oppo Reno 8 Serisinin Yenilenen Tasarımı Harika!

Aralık 2021’de Oppo, Reno7 SE, Reno7 ve Reno7 Pro akıllı telefonlarını tanıttı. Çinli üretici, Reno7 serisini küresel pazarlara getirme sürecinde. Çin’deki Reno serisinin lansman modeline göre ise, şirket 2022 ortasına kadar Reno8 serisi akıllı telefonları tanıtacak. Telefonların görselleri bugün ortaya çıktı.

Güvenli bir kaynak, Oppo’nun Çin’de sunduğu bir patent tasarımından resmi ürün resimleri hazırladı. Görüntüler akıllı telefonun önden, arkadan ve yanlardan görünümünü gösterirken, nihai ürün adı hakkında bir onay yok. Ancak cihazın genel tasarımı, Reno8 veya Reno8 Pro akıllı telefon olabileceğini gösteriyor.

Bilgiler, Reno8 Pro’nun siyah, gümüş ve mavi degrade adlı üç renkte geleceğini gösteriyor. Telefonun ön tarafında, minimum çerçeveli delikli bir ekran yer alıyor. Son derece şık bir görünüşe sahip.

Kameralardan bahsetmişken, telefonun dikdörtgen şeklindeki bir üçlü bir kamera ünitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz Telefonun yandan görünümleri, kameralarının kasadan çok fazla çıkıntı yapmadığını gösteriyor. Cihazın güç düğmesi sağda, ses tuşları ise solda yer alıyor.

Bkz: Oppo Reno 7 New Year Edition Şimdi Ön Satışta