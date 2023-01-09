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Oppo Reno 8T, 4G ve 5G versiyonları göründü

Oppo Reno 8T 4G ve 5G versiyonları yakında küresel pazarda piyasaya sürülecek. Oppo Reno 8T 5G, gücünü Snapdragon 695 5G yonga setinden alıyor ve bazı özellikleri arasında LPDDR4x RAM, UFS 2.2 depolama, 6.67 inç OLED 10 bit ekran, 120 Hz yenileme hızı, 4800 mAh pil yer alıyor.

Ahmet Ekinler

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Oppo Reno 8T, 4G ve 5G versiyonları göründü

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Oppo, Reno9 serisini piyasaya sürdü ve Reno10 serisi üzerinde çalışıyor, ancak görünüşe göre isim değişikliğine gidiyor. LTE özelliklerine sahip Oppo Reno 8T, BIS’de (Bureau of Indian Standard) görünürken, 5G versiyonu bir kıyaslama veritabanında göründü. Bu detaylardan yola çıkarak bir sızıntı kaynağı, her iki telefonun ayrıntılı özelliklerini paylaştı.

Teknik özellikler açısından, her iki değişken de en üstte Android 13 ve ColorOS 13 ile geliyor. Kamera tasarımı, uzatılmış oval bir tasarım öğesi içinde iki dikey daire olan Oppo A1 Pro‘ya oldukça benziyor.

Oppo Reno 8T 5G’nin Snapdragon 695 yonga setine, 120Hz yenileme hızına sahip 6.67” AMOLED panele ve 67W şarj destekli 4.800mAh pile sahip olması bekleniyor. Kaynak, arkada 108MP ana kamera ve iki adet 2MP sensör ile üçlü kamera sistemi olacağını iddia ediyor.

Reno 8T 4G benzer bir tasarım getiriyor, ancak bir Helio G99 yonga seti tarafından desteklenecek. Hızlı şarj kapasitesi ise 33W olması bekleniyor.

Bu iki telefonun da Oppo F23 serisinin bir parçası olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor ancak bu söylentilerin doğru olup olmadığını henüz bilmiyoruz.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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