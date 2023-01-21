Oppo Reno 8T Serisi Yakında Piyasaya Çıkıyor!

Son haftalarda adını sıklıkla duyduğumuz Oppo Reno 8T serisi yakında geliyor. Asyalı birçok internet sitesinde Oppo Reno 8T için sızıntılar yayınlandı.

“Portre Uzmanı” olarak lanse edilen Reno8 T serisi, 4G ve 5G modellerine sahip olacak. Oppo’nun web sitesinde ve çevrimiçi mağazasında listelenen akıllı telefonlardan açıkça 4G veya 5G sürümleri olarak bahsedilmiyor. Ancak söylentiler, sol üstte delikli düz ekranlara sahip siyah ve turuncu renkli akıllı telefonların Reno8 T 4G olduğunu iddia ediyor; bu, değişik tasarımı, kavisli ekranı ve ortalanmış delikli akıllı telefonun muhtemelen Reno 8T 5G olduğu anlamına geliyor.

Her iki varyant da arkada üçlü kamera kurulumlarına sahip ve Oppo tanıtım sayfasında bununla dalga geçtiği için en az birinin bir mikroskop ünitesi içermesini bekleyebilirsiniz.

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Coming soon!

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| |#OPPOReno8TSeries dengan #ToppedUp kamera 100MP Portrait Camera, desain mewah dan performa berkelas. #ThePortraitExpert — OPPO Indonesia (@OPPOIndonesia) January 20, 2023

Midnight Black Reno8 T 4G ve 5G, Oppo Glow tasarımıyla gelirken, Reno 8T 4G Sunset Orange versiyonu deri tasarıma sahip olacak. Bunun F21 Pro 4G’de gördüğümüz Fiberglas-Deri tasarım mı yoksa farklı bir şey mi olduğu belli değil.

Oppo’nun paylaştığı görsellerden biri de turuncu modeldeki ilk kamerayı çevresinde beyaz bir halka ile gösteriyor. F21 Pro 4G’de gördüğümüz Yörünge Işığı ise, mikroskobik fotoğraflar/videolar çekerken alanı eşit şekilde aydınlatmak için kullanılacaktır. Ayrıca gelen aramalar ve uygulama bildirimleri için ve telefon şarj olurken parlayacaktır.

Oppo’nun Şubat ayının ilk haftasında Hindistan’da Reno 8T’yi piyasaya sürmesi bekleniyor, bu nedenle Çinli markanın önümüzdeki günlerde daha fazla ilgi çekmek için akıllı telefonlarla ilgili daha fazla teaser yayınlamasını bekleyebilirsiniz.

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