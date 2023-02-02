Ana SayfaAkıllı TelefonOppo Reno 8T Tanıtıldı! İşte Fiyat ve Özellikleri

Oppo Reno 8T Tanıtıldı! İşte Fiyat ve Özellikleri

Oppo'nun yeni fiyat performans modeli Reno 8T tanıtıldı. Fiyat ve özellikleri bakımından rakiplerinin önüne geçti.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
22
OPPO RENO 8t

Apple, sanal klavyeleri daha az rahatsız edici hale getirmenin bir yolunu buldu

Apple'ın sanal, dokunmatik ekranlı bir klavyeye sahip bir MacBook üzerinde çalıştığına dair söylentiler yayılmıştı. Ancak...

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Oppo, Reno 8T 5G modelini teknoloji dünyasına tanıttı. Oppo’nun yeni göz bebeği, 10 Şubat tarihinde raflarda yerini alacak.

2022 yılında büyük bir başarı elde eden Oppo, 2023 yılına da iddialı bir giriş yapmak istiyor. Yeni yılın ilk göz bebeği Oppo Reno 8T, fiyat performans etiketiyle beraber sahnede olacak. Reno serisi ile beraber büyük bir başarı elde eden Oppo, 8T ile beraber bu çıkışa devam etmeyi hedefliyor.

Oppo Reno 8T modeli, 6.7 inç FullHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızıma sahip AMOLED ekrana sahip olacak. Ön panel Gorilla Glass 5 ile sahne aldı. Ayrıca 4G modelinde sol üst köşeye çekilmiş, 5G versiyonunda ortalanmış 32 MP selfie kamerası yer alıyor. Arka panelde ise üçlü bir kamera dizilimi mevcut.

oppo reno 8 t

Oppo Reno 8T’nin genel özellikleri şu şekilde;

İşlemciQualcomm Snapdragon 695
Ekran Boyutu6,7 inç
Ekran Yenileme Hızı120Hz
Ekran TipiAMOLED
Ekran Çözünürlüğü1080 x 2412 piksel
Ekran Özellikleri1 Milyar renk
500 nit parlaklık (tipik)
800 nit parlaklık (HBM)
950 nit parlaklık (en yüksek)
Asahi Glass AGC DT-Star2
Arka Kamera108 MP, f/1.7, 24mm (geniş), 1/1.67″, 0.64µm, AF
2 MP, f/3.3, 34mm (mikroskop)
2 MP, f/2.4, (derinlik)
Arka Kamera (Video)1080p (Full HD)
Ön Kamera32 MP, f/2,4, 22 mm (geniş)
Ön Kamera (Video)1080p (Full HD)
İşletim SistemiAndroid 13
Color OS 13
Depolama Alanı128 GB
256 GB
RAM8 GB
Batarya4.800 mAh
Hızlı ŞarjVar – 67 W
RenkSiyah Yıldız Işığı, Şafak Altın
Fiyat390 €

Oppo’nun yeni göz bebeği Reno 8T, 10 Şubat ile beraber raflarda yerini alacak.

Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus Satışa Çıktı – Fiyatı ve Özellikleri

-- Reklam --

Samsung Galaxy S23 renkleri: İşte alabileceğiniz her tarz

Samsung dün, Galaxy S23 serisi ile yepyeni amiral gemisi akıllı telefon serisini duyurdu. Bu seriyle S23, S23 Plus ve...
Önceki İçerik
Samsung Galaxy Book 3 Serisi Satışa Çıktı!
Sonraki İçerik
Bu 8K Monitör, 3D Teknolojisine Sahip!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021