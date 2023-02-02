Oppo Reno 8T Tanıtıldı! İşte Fiyat ve Özellikleri

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Oppo, Reno 8T 5G modelini teknoloji dünyasına tanıttı. Oppo’nun yeni göz bebeği, 10 Şubat tarihinde raflarda yerini alacak.

2022 yılında büyük bir başarı elde eden Oppo, 2023 yılına da iddialı bir giriş yapmak istiyor. Yeni yılın ilk göz bebeği Oppo Reno 8T, fiyat performans etiketiyle beraber sahnede olacak. Reno serisi ile beraber büyük bir başarı elde eden Oppo, 8T ile beraber bu çıkışa devam etmeyi hedefliyor.

Oppo Reno 8T modeli, 6.7 inç FullHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızıma sahip AMOLED ekrana sahip olacak. Ön panel Gorilla Glass 5 ile sahne aldı. Ayrıca 4G modelinde sol üst köşeye çekilmiş, 5G versiyonunda ortalanmış 32 MP selfie kamerası yer alıyor. Arka panelde ise üçlü bir kamera dizilimi mevcut.

Oppo Reno 8T’nin genel özellikleri şu şekilde;

İşlemci Qualcomm Snapdragon 695 Ekran Boyutu 6,7 inç Ekran Yenileme Hızı 120Hz Ekran Tipi AMOLED Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2412 piksel Ekran Özellikleri 1 Milyar renk

500 nit parlaklık (tipik)

800 nit parlaklık (HBM)

950 nit parlaklık (en yüksek)

Asahi Glass AGC DT-Star2 Arka Kamera 108 MP, f/1.7, 24mm (geniş), 1/1.67″, 0.64µm, AF

2 MP, f/3.3, 34mm (mikroskop)

2 MP, f/2.4, (derinlik) Arka Kamera (Video) 1080p (Full HD) Ön Kamera 32 MP, f/2,4, 22 mm (geniş) Ön Kamera (Video) 1080p (Full HD) İşletim Sistemi Android 13

Color OS 13 Depolama Alanı 128 GB

256 GB RAM 8 GB Batarya 4.800 mAh Hızlı Şarj Var – 67 W Renk Siyah Yıldız Işığı, Şafak Altın Fiyat 390 €

Oppo’nun yeni göz bebeği Reno 8T, 10 Şubat ile beraber raflarda yerini alacak.

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