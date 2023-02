Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus Satışa Çıktı – Fiyatı ve Özellikleri

Planlandığı gibi Samsung, bugün 2023’ün ilk Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S23 serisini tamamladı. Tıpkı son yıllarda olduğu gibi, en yeni nesil Galaxy S ailesi Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Plus gibi üç akıllı telefondan oluşuyor.

Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus yeni bir tasarımla geliyor. Bununla birlikte, teknik özellikler, son nesil telefonlarla (Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus) biraz aynı.

Her iki model de ekran ve pil kapasitesi gibi birkaç farkla neredeyse birbirinin aynısı. Ayrıca Ultra’dan nispeten daha ucuz.

Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus, 2340 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlüğe, 48-120 Hz yenileme hızına ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip Dinamik AMOLED 2X ekranla geliyor. Ortalanmış delikli ekran, Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor ve HDR10+ içeriği oynatabiliyor.

Her iki cihazdaki panel, 1.750 nite kadar en yüksek parlaklığa ulaşabiliyor. Tek fark, S23 Plus’taki 6,6 inç ile karşılaştırıldığında S23’teki ekranın 6,1 inç boyutunda olmasıdır.

Telefon, Galaxy işlemci için bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 tarafından destekleniyor. Bu silikon, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama (128 GB değişken için UFS 3.1) ile eşleştirilmiş.

Yazılım cephesinde, Android 13 tabanlı One UI 5.1‘i başlatıyorlar. 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC, UWB (yalnızca Plus sürümü) ve USB 3.2 (Type-C) gibi birden çok bağlantı seçeneğiyle geliyor.

Akıllı telefonlar, arkada üçlü kamera sistemi ve 12MP ön kamera ile geliyor. Arka kamera kurulumu, OIS destekli 50MP ana sensör, otomatik odaklama destekli 12MP ultra geniş birim ve 3x optik zoom lensli ve OIS’li 12MP telefoto lensten oluşuyor.

Telefonlar, toza ve suya dayanıklılık için IP68 sınıfına sahip. Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlöre ve ultrasonik parmak izi sensörüyle geliyor.

Galaxy S23, 3.900mAh batarya ile desteklenirken Galaxy S23 Plus, enerjisini 4.700mAh bataryadan alıyor. Standart modeli 25W kablolu şarjla sınırlı ancak Plus modeli 45W’a kadar kablolu şarjı destekliyor. Neyse, her ikisi de 15W kablosuz şarjı destekliyor.

Fiyat ve Renk Seçenekleri

Telefonlar Siyah, Yeşil, Krem veya Lavanta renk seçenekleriyle temin edilebiliyor. Ön sipariş için hazırlar ve 17 Şubat’tan itibaren satın alınabilecekler.

Galaxy S23 128GB – 24.999TL

Galaxy S23 256GB – 25.999TL

Galaxy S23 Plus 256GB – 32.999TL