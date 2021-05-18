Oppo Reno6 Pro 5G Yeni Bir Sertifika Aldı!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Oppo, akıllı telefon pazarında oldukça etkili olan Reno serisinin altıncısını 22 Mayıs‘ta resmi olarak tanıtmayı planlıyor. Şirketin bu seride yeni Reno6 5G, Reno6 Pro 5G ve Reno6 Z 5G gibi modeller ile karşımıza çıkması bekleniyor. Bugün ise Reno6 Pro 5G’nin yeni bir sertifika aldığı ortaya çıktı.

Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Reno6 Z 5G‘nin SIRIM‘de yer aldığını görmüştük. Şirketin bugünde Reno6 Pro 5G modelinin SIRIM‘de yer aldığu sızdırıldı. Reno6 versiyonundan farklı olarak gelen cihazın model numarası CPH2247 olarak karşımıza çıkıyor. NBTC‘de de gün yüzüne çıkan telefonun, piyasaya sürülmesi oldukça yakın gözüküyor.

Yeni Oppo Reno6 Pro 5G, 6.55 inç 1080p bir ekran, MediaTek‘in Dimensity 1200 yonga seti ve 65 W SuperVOOC hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesiyle birlikte geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte cihazın arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumu yer alacak.

Ayrıca cihazın Pro Plus versiyonunda Snapdragon 870 yonga seti ve arka tarafında 50 Megapiksel ana + 16 Megapiksel ultra + 13 Megapiksel telefoto + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere yine dörtlü bir kamera modülü bulunacak. Şirket şuan için yeni serisi hakkın resmi bir duyuru yapmadı ancak ilerleyen günlerde yeni serinin resmi olarak gün yüzüne çıkması bekleniyor.