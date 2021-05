Oppo Reno6 Pro ve Pro Plus’ın Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Oppo, pazardaki payını arttırmak için yeni modelleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket yakın zamanda yeni bir Reno6 serisi cihazları ile karşımıza çıkabilir. İşte bugünde bu yeni serinin Pro ve Pro Plus modeline ait yeni bilgiler ortaya çıktı.

Çin kaynaklı sızıntılara göre şirketin iki yeni modelinin bazı teknik özellikleri belli oldu. Serinin Pro modeli MediaTek yonga seti kullanırken, Pro Plus versiyonu ise Qualcomm‘un Snapdragon yongasına sahip durumda. Teknik özelliklerde paylaşılan boyutlara göre yeni Reno6 Pro ve Pro Plus modellerinin bir önceki Reno5 Pro ve Reno5 Pro Plus nesline oldukça yakın olduğunu görüyoruz.

Sızdırılan özelliklere göre yeni Reno6 Pro, 6.55 inç Full HD+ bir ekran ve 32 MP Megapiksel selfie kamera ile geliyor. Cihazın arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel makro olmak üzere dörtlü bir kamera modülü yer alıyor. Bununla birlikte cihazın içerisinde MediaTek’in Dimensity 1200 yonga seti bulunuyor. Telefon, 65 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip. 160 x 73.1 x 7.6 mm boyutunda olan cihaz, 176 gram ağırlında.

Yeni Reno6 Pro Plus‘a baktığımızda ise, yine 6.55 inç Full HD+ bir ekran ve yine 32 Megapiksel selfie kamera ile geleceği söyleniyor. Cihazın Pro modeline göre iki önemli farkından biri arka tarafındaki kamera kurulumu oluyor. Telefonun arkasında 50 Megapiksel ana + 16 Megapiksel ultra + 13 Megapiksel telefoto + 2 Megapiksel derinlik sensörleri yer alıyor. Pro modelinden ikinci farkı ise içerisinde bulundurduğu Snapdragon 870 yonga seti oluyor. Yine aynı şekilde 65 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesi ile gelen cihaz, 160.8 x 72.5 x 7.99 mm boyutunda ve 188 gram ağırlığında.

Her iki modelin şuan için RAM kapasiteleri ve kullandıkları ekran teknolojileri henüz bilinmiyor. Ayrıca Oppo‘nun yeni Reno6 serisini ne zaman sunacağı da henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak ilerleyen günlerde bu bilgilerin kesinleşmesi bekleniyor.