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Oppo Reno8 T 4G’ye ait görüntüler paylaşıldı

OPPO Reno 8T, bu yıl şirketin yeni premium akıllı telefonu olarak Reno 8 ve Reno 8 Pro'ya katılacak. Reno 8T lansman etkinliğinin Şubat ayının ilk haftasında düzenleneceğini açıklandı. Şimdi ise elimizde telefona ait birden fazla görsel var.

Ahmet Ekinler

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Oppo Reno8 T 4G'ye ait görüntüler paylaşıldı

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Oppo Reno8 T’nin pek çok sızıntı duyurularından sonra aslında yakın bir zamanda geleceğini tahmin ediyorduk. Akıllı telefon hem 4G versiyonu hem de 5G desteği ile iki versiyon olarak tanıtılacak. Fakat bugünkü konumuz 4G yani LTE versiyonu olacak. Oppo A1 Pro‘ya oldukça benziyor fakat bir miktar kamera çerçeveleri farklı görünüşe sahip.

Reno8‘in T modeli tasarım detaylarına baktığımızda herhangi bir parmak izi okuyucuyu göremedik. Bu nedenle tarayıcı ekranın altına yerleştirilmiş olması gerekir. Ekran tipinin ise AMOLED panel olması beklenebilir. Ayrıca sol üst köşede selfie kamerası için tek bir delik olduğunu da paylaşılan görüntülerde görebilirsiniz.

İki farklı renk seçeneğine sahip olması beklenen telefonun arka tasarımı deri görünümlü turuncu renkten oluşuyor.

Daha önce elde ettiğimiz bazı paylaşımlara göre, Reno8 serisinin T versiyonu Şubat ayının ilk haftasında satışa çıkabilir. Şirketten henüz bir şey duymadık fakat aldığımız tüm bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Son olarak 4G versiyonunun düşük pazarlarda satışa çıkmasını bekleyebiliriz.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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