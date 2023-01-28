Oppo Reno8 T Lansman Öncesinde Fiyatını Açıkladı!

Oppo’nun Reno8 T’si son birkaç haftadır çok fazla sızıntı yapıyor ve dün nihayet duyurusunun ne zaman yapılacağını öğrenildi. Asya ülkelerinde 8 Şubat tarihi ile beraber tanıtılması planlanıyor.

Lansman öncesinde sızıntılar devamlı artarken, fiyatı da sızan haberler arasında yer aldı. İlk olarak Asya ülkelerinde satışa çıkacak olan akıllı telefon, ilerleyen günlerde global pazarlarda da yer alabilir.

Müşterilere satılmaya hazır birden fazla Reno8 T kutusu gösteren listeye göre, telefon şu anda sırasıyla 348 dolar (6500 TL) fiyat etiketine sahip olacak.

Kutuda görünür 5G markası olmaması nedeniyle, bunun yalnızca 4G modeli olduğu tahmin ediliyor. Görünüşe göre bu miktarda para için 8 GB RAM ve 256 GB depolama alıyorsunuz, ancak 128 GB ile bir yineleme de çalışıyor gibi görünüyor. Ayrıca 6.43 inç AMOLED dokunmatik ekrana, 40x yakınlaştırmalı “Mikrolens” kameraya ve 100 MP “Portre Kameraya” sahip olacak.

33 W hızlı şarj desteğiyle 5.000 mAh bataryaya sahip olacak. Siyah ve turuncu renk seçenekleri mevcut. Reno8 T’nin Android 13’ün üzerinde ColorOS 13 çalıştırdığı iddia ediliyor.

Geçmiş sızıntılara göre 4G’ye özel Reno8 T, MediaTek’in Helio G99 SoC’si tarafından desteklenirken, 5G modeli Qualcomm’un Snapdragon 695’ini alacak.

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