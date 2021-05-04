Oppo Yakında Kendi Arabasını Tasarlayacak!

Son zamanlarda akıllı telefon üreticileri, otomobil sektörüne de adım atıyor. Şirketler, kendi arabalarını üretmiyorsa bile araç içi sistemler yapıp satmaya başladı. Söylentilere göre Oppo, kendi arabasını yapmak için çabalıyor.

Oppo’nun CEO’su ve Kurucu Tony Chen, görünüşe bu projeyi lider olacak. Kaynağa göre, Chen ve ekibi son birkaç haftayı kaynakları araştırmak, sektördeki yetenekleri işe almakla geçirdi ve genel olarak projenin uygulanabilirliğini test etti. Üst düzey yetkiliye yakın bir kişi, şirketin şu anda yalnızca otomobil üretimi üzerine araştırmalar ve tartışmalar yürüttüğünü ve henüz projeyi resmi olarak kurmadığını belirtti.

Özellikle CEO Tony Chen, “Araba imalatında bile Oppo’nun iyi performans gösterebileceği alanlara odaklanacağız. Otomobil üreticileri iyi otomobiller üretemezse ve Oppo bu güce sahipse, bunu gelecekte deneyeceğiz. “ dedi.

Bu, akıllı telefon üreticisinin, akıllı elektrikli araçlar için belirli otomobil parçaları ve yazılımlar sağlayarak kendi arabasını inşa edip etmemeye veya sektöre Huawei’ye benzer bir şekilde girip girmeyeceğine karar vererek hala iç tartışmalar içinde olabileceğinin bir göstergesi diyebiliriz.

İlginç bir şekilde rapor, Chen’in Tesla’nın tedarikçisi ve pil üreticisi CATL ile son iki hafta içinde bir araya geldiğini bile belirtiyor. Ayrıca, Oppo’nun yazılım mühendisliğinden sorumlu Başkan Yardımcısı Andy Wu’nun otonom sürüşle ilgili pozisyonlar için röportajlar yaptığı da rivayet ediliyor. Başka bir deyişle, şirket ister kendi otomobilini inşa etsin ister diğer otomobil üreticilerine hizmetlerini sunsun, kendi kendine sürüş teknolojisinin gelişimini araştırıyor.