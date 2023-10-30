Orijinal Olmayan Xbox Oyun Kumandaları Yasaklanıyor

Yazılımda dünya devi olan Microsoft, Xbox oyuncu kumandalarıyla ilgili yeni kararlar aldı. Bundan böyle üçüncü taraf aksesuarlar Xbox konsollarında kullanılamayacak. Orijinal olmayan Xbox oyun kumandaları Microsoft tarafından yasaklanıyor. Yasak kapsamında Xbox kumandalarının Çin kopyaları dışında oyun aksesuarları üreten diğer markalar da bulunuyor.

Orijinal Olmayan Xbox Oyun Kumandaları Artık Kullanılamayacak

Microsoft yeni bir kararlar resmi olmayan tüm Xbox kumandalarını yasaklıyor. Kasım ayının 12’sinde lisanssız, üçüncü taraf kumandaların hepsi yasaklanmış olacak. Şirket, kullanıcılarına şimdiden mesajlar göndermeye başladı bile. Bu mesaj kapsamında ürünün kullanımının yasaklanacağı tarihi bildiren “0x82d60002″ hata kodlu uyarı gönderilmekte.

Xbox orijinal konsol kumandalarını almaya maddi olarak gücü yetmeyen oyun severler farklı alternatiflere yönelip ucuz Çin malı kopya kumandalar ya da oyun aksesuarları üreten orijinal farklı markaların kumandalarını kullanıyorlardı. Artık bu dönem sona eriyor. Microsoft Xbox konsol lisansı olmayan hiç bir kumanda artık kullanılamayacak. Bu haber maliyeti düşük olsun diye daha düşük fiyatlı oyun kumandalarını kullananları üzecek gibi görünüyor.

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Bu yasaktan oyun aksesuarları üreten markalar da kötü etkilenecek gibi görünüyor. Bu kapsamda şirketler bir çözüm arayışına girmiş bulunuyor. Örnek vermek gerekirse; oyun aksesuarları üreten Brook Gaming, resmi bir açıklama yaparak sorunun çözümüne ilişkin çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. Duyumlara göre, Microsoft Xbox oyun konsollarında farklı orijinal markaların kumandaları, Microsoft lisansı alınarak kullanılabilecek.

Orijinal Olmayan Xbox Oyun Kumandaları Neden Yasaklanıyor?

Microsoft Xbox kullanıcılarına gönderdiği uyarıda bu yasağın sebebi olarak konsol sorunlarına değinmekte. Buna göre, orijinal olmayan oyun kumandaları Xbox konsol problemlerine yol açmakta.

Uyarı kapsamında yer alan bir diğer bilgi ise Microsoft’tan lisans almış ürünler. Xbox konsollarında kullanılabilen, lisansını almış, farklı marka konsol kumandaları uyarı kapsamında verilen bir link ile belirtilmekte; bu link ise kullanıcıyı Microsoft mağazalarına yönlendirmekte.

Tahminlere göre Microsoft’un bu hamlesi, aksesuar lisanslama programını genişletmek istediğini gösteriyor. Kablosuz kulaklıkların da dahil olduğu bu programın kapsamı genişliyor gibi görünüyor. Yani elbette sonuç olarak her şey ticari anlaşmalara ve kaygılara bağlı elbette…