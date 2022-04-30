Örnek Röportaj Soruları

Günümüzün popüler mesleklerinden biri olan gazeteciliğin en önemli aracı olan röportaj mesleği edinen kişi tarafından çokça iyi yapılması gereken bir araçtır. İyi bir röportaj yapmak istiyorsanız karşınızda ki kişiyi iyice değerlendirip mantık çerçevesinde sorular sormanız gerekmektedir.

Röportaj aslında bir olayı, durumu veya sorunu araştırma, inceleme, gezip görme ve soruşturma gibi yöntemlerle bir olayı aydınlatmayı amaçlar. Bugün ki konumuz ise örnek röportaj sorularını sizler için derledik.

Mesleklerle İlgili Röportaj Soruları

Adınız-Soyadınız?

Yaşınız?

Mesleğiniz?

Okuduğunuz Okullar?

Bu Meslek İçin Gereken Yetenekler?

Bu Mesleğin Zorlukları?

Elde Ettiğiniz Miktar ve Size Yetip Yetmediği?

Mesleğinizi Seviyor Musunuz?

Kaç Senedir Bu Mesleği Yapıyorsunuz?

Bu Mesleği Siz Mi Seçtiniz Yoksa Ailenizin Baskısı Oldu Mu?

Şimdi Bir Meslek Seçme Hakkınız Olsa İdi Şimdiki Mesleğiniz mi Seçerdiniz? Değiştirirseniz Hangi Mesleği Seçerdiniz?

Bu Mesleğe Kaç Yaşında Başladınız?

Genel Röportaj Soruları

Burcunuz?

Tuttuğunuz takım?

Sigara – Alkol kullanıyor musunuz?

En sevdiğiniz renk?

Ne tür müzik dinlersiniz?

En sevdiğiniz şarkı ve nedeni?

Sevdiğiniz var mı, ona buradan ne söylemek istersiniz?

Yaptığınız en büyük çılgınlık?

Sevdiğiniz için neleri göze alırsınız?

Sizi sevenin sizin için neler yapması hoşunuza gider?

Şu an ruhunun olmak istediği yer?

İzlemekten keyif aldığın TV programları neler?

Hayatta en çok kıymet verdiğin insan?

Hayvan besliyor musunuz?

Karşı cinste hoşlandığın tip?

Aşk her şeyi affeder mi sizce?

Benzetildiğiniz biri var mı?

En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

Herhangi bir kişinin en favori insanı mısın? Neden?

Şu anda yaptığın işin dışında (hayattaki tüm işler kanuni olsaydı) ne iş yapmak isterdin?

Yalan söylemenin sence uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler misin, ne söylersin?

Yaşayamadığın için pişmanlık duyduğun ne var?

Ulaşamadığın biri ile tanışıp sohbet etme olanağın olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdin?

Hiç kimsenin göremediği bir özelliğin var mı? Varsa neden bugüne kadar gizli kaldı?

Seni en çok ne kızdırıyor? Bu kızgınlıkla baş edebiliyor musun? Edemiyorsan, neden?

Hangi markalar sinirlerini bozuyor? Neden?

Hangi markalara tutkunsun?

Yakın bir arkadaşın kanunsuz bir iş yapsa polisi arar mısın?

Bir film yapmaya karar versen adı ve konusu ne olurdu?

Kişisel Röportaj Soruları

Kaç yaşındasınız?

Doğum yeriniz neresi?

Hangi meslek ile meşgulsünüz?

Eğitim düzeyiniz nedir?

Hangi okullarda okudunuz?

Mesleğinizi severek mi icra ediyorsunuz?

Mesleğinizi bırakmayı hiç düşündünüz mü?

Kaç yıldır bu meslek ile uğraşıyorsunuz?

Eğer bu mesleği seçmemiş olsaydınız hangi mesleği seçerdiniz?

Futbolcu Röportaj Soruları

Futbolun hayatınıza ne gibi faydaları oldu?

Futbola başlama yaşı kaçtır sizce?

Futbol ile nasıl tanıştınız?

Neden futbol oynamayı seçtiniz?

Bulunduğunuz konuma gelene kadar ne gibi zorluklar çektiniz?

Futbola yeni başlayacak kişilere ne önerirsiniz?

Hangi takımı tutuyorsunuz?

Futbolu bir hobi olarak mı görüyorsunuz yoksa meslek olarak mı?

Hangi pozisyonda oynuyorsunuz? Neden?

Sizce taraftarların maçlarınızda ne gibi etkiler oluyor?

Futbol hayatınızda ne gibi bir anlam taşıyor?

Taraftarlarınıza iletmek istediğiniz bir şey var mı?

Futbol oynarken nasıl hissediyorsunuz?

Herhangi bir sakatlık yaşadığınızda nasıl etkileniyorsunuz?

Bir gün futbolu bırakmak zorunda kalırsanız ne olur? Ne değişir?

Ayrıca bkz: DC Soruları – En Zor Doğruluk Mu Cesaret Mi Soruları