Orta Seviyenin Güçlü Telefonu Realme 12+ Geliyor

Shenzhen merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, orta segmente güçlü bir alternatif ile geliyor. Realme 12 serisine gelecek olan Realme 12 Plus hem güç hem de tasarım bakımından tam bir fiyat performans ürünü denilebilir. Realme 12 serisinin en son üyeleri 12 Pro ve Pro Plus idi. Yeni çıkacak olan orta seviyenin güçlü telefonu Realme 12+ olarak markalanmış durumda. Peki Realme 12 Plus fiyatı ne kadar, özellikleri nasıl, bakalım…

Orta Seviyenin Güçlü Telefonu Realme 12+ 8 Mart’ta Satışta!

Orta segmente güçlü bir alternatif olarak üretilen Realme 12 Plus, “telefona çok para vermeyeyim ama özellikleri de iyi olsun” şeklinde düşünenler için ideal bir seçim. Kalp atışış hızı ölçümünden parmak izi okuyucuya, vegan deri kaplama tasarımından 256 GB’lık depolama alanına kadar pek çok niteliği ile dikkat çeken telefonun özelliklerine bakalım…

Realme 12+ Özellikleri

6,7 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olan telefon 120 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunuyor. Ekranın altında bulunan parmak izi okuyucu ile kalp ritmini de ölçebilen cihaz, ön tarafta 16 MP çözünürlüklü bir selfie kamerasına sahip.

Dairesel bir kamera adasında bulunan ana kamera kısmında 50 MP çözünürlüklü Sony LYT-600 sensörü yer almakta. Özel portre modu bulunan kamera, 2x sensör içi yakınlaştırma ve OIS özelliklerine sahip olarak karşımıza çıkıyor. Bahse konu kamera adasında 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açı kamera, 2 MP makro kamera da bulunmakta.

Realme 12 Plus gücünü Mediatek Dimensity 7050 çipsetinden almakta. 8 GB RAM ile gelen cihazın depolama alanı ise 256 GB büyüklüğünde. İşletim sistemi kısmında ise Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanan cihaz, 5000 mAh bataryaya sahip. Cihaz bataryasının ise 67 W hızlı şarj desteği bulunmakta.

Tasarım bakımından da göz dolduran cihaz tıpkı Realme 12 Pro ve Pro Plus gibi vegan deri kaplamaya sahip. Renk bakımından ise Navigator Bej ve Pioneer Yeşil olmak üzere iki renk seçeneği ile üretilmiş durumda.

Realme 12 Plus özelliklerinin tamamını aşağıya liste olarak verelim:

Ekran: 6,67 inç AMOLED, 120Hz, 1080 x 2400 piksel, 2000 nit parlaklık

İşlemci: Mediatek Dimensity 7050

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50MP OIS destekli ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera, 2MP makro kamera

Ön Kamera: 16MP

Pil: 5000 mAh batarya, 67 Watt hızlı şarj

Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Diğer: 24 – bit/ 192kHz Hi-Res audio, stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu, NFC, IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık

Renk: Navigator Bej ve Pioneer Yeşil

Boyutlar ve ağırlık: 163 x 75.5 x 7.9 mm, 190g

Realme 12+ Fiyatı Ne Kadar?

Realme 12 Plus fiyatı Endonezya’da 267 dolar, Malezya’da ise 315 dolar civarında belirlenmiş durumda. Cihazın Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı ancak bahse konu ülkelerde 8 Mart’ta raflarda yerini alacak.