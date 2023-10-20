OTG Konsept Akşamları ve Geliştirici Buluşması Düzenliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Oyun Tasarlama ve Geliştirme kulübü, ya da nam-ı diğer İTÜ OTG’nin Discord Server’ında bu hafta sonu oyun tutkunları bir araya geliyor. OTG Konsept Akşamları ve Geliştirici Buluşması; Cumartesi ve Pazar (21-22 Ekim) akşamlarında gerçekleştirilecek. Oyun sektörü ile ilgilenen herkesin katılabileceği etkinlik tamamen online olacak.

OTG Konsept Akşamları ve Geliştirici Buluşması (21-22 Ekim)

İstanbul Teknik Üniversitesi Oyun Tasarlama ve Geliştirme kulübü OTG’nin Discord Sunucusunda yarın akşam (21 Ekim Cumartesi) saat 20’de “Konsept Akşamları” etkinliği düzenlenecek. Etkinliğin konusu, adından da anlaşılacağı üzere oyun konseptlerine yönelik olacak.

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22 Ekim Pazar akşamı saat 21’de de OTG Discord Sunucusu oyun tutkunlarının karşısına bir başka etkinlik ile gelecek. “Geliştirici Buluşması” başlıklı etkinlikte oyun geliştiriciler ve oyun tasarımına ilgi duyanlar buluşacak. İTÜ OTG, oyun tutkunlarına her 2 etkinlik ile dolu dolu bir hafta sonu vaat ediyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü İTÜ OTG Hakkında

Ülkemizin en önemli üniversiteleri arasında bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bünyesinde 2016 yılında kurulan Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü; kadim bir geçmişe sahip olan İTÜ’nün geniş vizyonunu ortaya koyması açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Teknik üniversiteler arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan İTÜ, kurduğu Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü OTG ile oyun tasarlama ve geliştirmeye verdiği önemi gözler önüne seriyor.

Oyun programlama ve grafik tasarım başta olmak üzere; modelleme, oyun müzikleri ve oyun senaryosu gibi oyun geliştirmenin pek çok alt dalına eğilen İTÜ OTG, oyun sektöründe istihdam edilecek kalifiye kişilerin yetişmesi adına önemli bir gayret gösteriyor. Geride bıraktığı 7 yıllık zaman diliminin akabinde Türk oyun sektörünün en önemli aktörlerinden biri konumuna gelen İTÜ OTG, düzenlediği etkinliklerle de dikkat çekiyor.

Oyun sektöründeki paydaşları bir araya getirerek bir sinerji ortaya koymak isteyen İTÜ OTG; aynı zamanda düzenlediği eğitimler, seminerler ve etkinliklerle sektöre katma değer sağlıyor. Yalnızca İTÜ’de eğitim görenler için değil; oyun sektörüne, oyun geliştirmeye ve oyuna meraklı herkese hitap eden oluşum, yoluna emin adımlarla devam ediyor.