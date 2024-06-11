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“Korku oyunu” denilince akla gelen yapımların arasında ilk sıralarda bulunan Outlast, Steam üzerinden güncel olarak 10,5 dolar fiyat ile satılmakta. Son yıllarda gamerlar için cazip fırsatlar sunan Epic Games ise Outlast’ı yüzde 85 indirime soktu. Zaten Steam’e nazaran çok daha uygun bir fiyat olan 33 lira seviyesinden satış yapan stüdyo, bu fiyat üzerinden de dikkat çekici bir tenzilat uyguladı. Outlast için Epic Games dev indirime gitti ve fiyatı 5 TL noktasına çekti. Cepkolik takipçileri ile birlikte detaylara göz atalım…

Outlast için Epic Games Dev İndirime Gitti 5 TL’ye Düşürdü 2024!

Red Barrels tarafından geliştirilen ve yayımlanan korku oyunu Outlast, piyasaya sürülmesinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen halen popülerliğini koruyor. Bugüne değin milyonlarca oyuncu tarafından deneyimlenen Outlast’ın, bilindiği üzere devam oyunu da gelmişti. Outlast 2 de, ilk oyundaki başarı nedeniyle oyuncuların yoğun talep gösterdikleri bir yapım olmuştu.

2024 yılı ortasına kadar yalnızca Steam üzerinden dahi 90 bine yakın inceleme alan oyun, bu incelemelerde “son derece olumlu” görüş ortalaması yakalamayı başardı. Hali hazırda Steam üzerinden 10,5 dolara satılan Outlast için Epic Games çok daha uygun bir fiyat politikası uyguluyordu. Oyunu 33 liraya satmakta olan Epic Games, bu fiyat üzerinden Haziran 2024 itibariyle yeni bir indirim daha başlattı.

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Yapılan yeni indirim ile 5 liraya düşen Outlast; gerek Steam ve gerekse Epic Games de satılan en ucuz oyunlar listesinde yer aldı. Bu fiyatın kalıcı olması beklenmezken, indirimin birkaç gün sonra sona ermesi bekleniyor. Yoğun talep gelmesi durumunda, Epic Games’in indirim süresini uzatabileceği de düşünülüyor.

DLC ve Eklentiler de İndirime Girdi!

Epic Games, yalnızca Outlast da ana oyun için değil, DLC ve eklentiler için de indirim başlattı. Buna göre, Outlast: Whistleblower DLC paketi 15 liradan 2,25 TL’ye düşürüldü. Burada uygulanan indirim oranı da yüzde 85 olarak dikkat çekti.

Korku Oyunları Arasında Ayrı Bir Yere Sahip!

Birinci şahıs hayatta kalma korku oyunu olan Outlast için Metacritic puanları dikkate alındığında da ortalama 80 puan ile önemli bir başarı elde edildiği görülüyor. Metacritic de kullanıcıların verdiği puanlarda ise 100 üzerinden 83 puan ortalaması yakalandığını söyleyebiliriz. Pek çok kişinin “korkudan oynayamadım” şeklinde özetlediği Outlast, özellikle 5 liralık fiyatı ile kaçırılmayacak fırsat fiyatıyla gamerlara sunuluyor.