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10 Ağustos 2023 tarihinde oyuncuyla buluşan Blizzard yapımı Overwatch 2’nin dokuzuncu sezonunda büyük değişimler olacak. Yeni güncelleme ile yapılan en büyük değişiklik rekabetçi bir sistemin getirilmesi oldu. Cosmic Crisis adı verilen 9. sezon Overwatch 2 oyunu yeni güncelleme ile hem oynanış hem de kahramanlar bakımından yenilikler sunacak. Overwatch 2 2024 güncellemesi 14 Şubat’ta (bugün) oyuncularla buluşuyor.

Overwatch 2 Yeni Güncellemesi Oyuncular ile Buluşuyor

Overwatch 2 oyuncuları bugün kapsamlı bir güncelleme ile buluşacak. Overwatch 2’nin dokuzuncu sezonu Overwatch 2 Cosmic Crisis, bu güncelleme ile muhteşem değişimler vaat ediyor. Güncelleme hakkında açıklamalarda bulunan oyunun geliştiricisi Blizzard, rekabetçi oyun sistemi üzerinde büyük değişimler yapıldığını deklare etti. Bu kapsamda oyuncuların geçen sezon bulundukları ligler resetlenecek. Oyuncular yeniden performanslarını sergileyip yeteneklerine uygun olan liglere atanacaklar. Bu yenilik hali hazırda iyi dereceli liglerde bulunanların hoşuna gitmeyebilir belki…

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Güncelleme ile birlikte gelen Cosmic Crisis sezonunda oyuncuların liglerde yükselip alçalmasını sağlayan kriterler açıkça gösterilecek. Oyun ligleri arasına, bir de yeni bir lig seviyesi olan Şampiyon eklenecek. Güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise oyuncuların performanslarına göre puan toplayabilecek olmaları. Overwatch 2 oyuncuları topladıkları puanlarla da silah alabilecekler; bu silahları da “Jade” koleksiyonundan seçebilecekler.

Çok oyunculu bir oyun olan Overwatch 2’nin güncellenmiş versiyonunda oyuncular takım arkadaşları ise bazı görevleri (Lifeweaver, Sigma, Moira, Roadhog, Ana, Soldier: 76, Illari, Torbjorn ve Mei gibi) tamamlayarak hediye kazanma şansına erişebilecekler.

Overwatch 2’nin 2024 Güncellemesi ile 9. Sezon Cosmic Crisis Geliyor

Oyun kahramanları kısmında da bir takım değişiklikler yapılmış durumda. Bazı Overwatch 2 karamanlarının can seviyeleri artırılmış, yetenekleri ve pasifleri yeniden düzenlenmiş olup ve bununla birlikte kahramanların oluşturduğu zararlar daha kontrollü bir hale getirilecek. Bu sayede oyunda daha adil rekabet ortamının olması hedeflenmekte. Bunların yanı sıra oyunda Junkertown haritası sınırları genişletilecek ve haritaya yeni yapılar eklenecek. Bu sayede Overwatch 2 oyuncularının daha zengin bir oyun deneyimi yaşamaları sağlanmaya çalışılacak.

Overwatch 2 Cosmic Crisis sezonunda yeni güncelleme ile birlikte seken mermilerin boyutları büyütülmüş ve bununla birlikte diğer mermi tiplerinde de birtakım ayarlamalar yapılarak oyunun görsel netliğinin artırılması ve oyun deneyiminin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Oyunda yapılan yeni güncellemelerden biri de bir maça katılması için bir arkadaşın önerilebilmesidir. Tüm bu değişiklikler neticesinde Overwatch 2’nin daha keyifli oyun deneyimi ve stratejik bakımdan yeni fırsatlar sunması amaçlanmaktadır.