Do Not Open serisinin yeni oyunu olan OVRDARK: A Do Not Open Story 2023 yılının Kasım ayında piyasaya sürülmüştü. VR oyunu olan OVRDARK: A Do Not Open Story PSVR2’ye ve PCVR’ye geliyor. Geliştirici ekip Nox Noctis Games, bu yeni oyunun Do Not Open’ın bir yan ürünü olmadığını da deklare etti. Oyun, korku ve heyecan tutkunlarını lanetli bir konağa, ihanet eden bir arkadaşla yüzleşmeye davet ediyor.

OVRDARK: A Do Not Open Story PSVR2’ye Geliyor!

Bir Do Not Open serisi oyunu olan OVRDARK: A Do Not Open Story, Nox Noctis Games tarafından geliştirilmiş Unreality, S.L tarafından yayınlanmış macera, korku heyecan türlerinde yer alan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Sanal gerçeklik başlıklarında oynanabilen ve geçtiğimiz Kasım ayında piyasaya sürülen bu oyun şimdi de PSVR2 ve PCVR’ye geliyor.

OVRDARK: A Do Not Open Story muhteşem bir korku ve gerilim VR oyunu şeklinde tanımlanabilir. Oyu kapsamında oyuncu, lanetli bir malikaneye Mike Goreng’in eski arkadaşı George Foster’ın yerine geçerek girer ve en yakın arkadaşının intiharının ardındaki gerçekliği bulmaya çalışır. Konağın karanlık koridorlarında oyuncu Mike Goreng’in kötü yüzü ile karşılaşır ve ihanete uğrar. Oyuncu, bu aşamada hayatta kalmak için savaşmak, bulmacaları çözmek ve karanlık odaları keşfetmek zorundadır.

VR başlığı sayesinde oyunun büyüsüne kapılıp muhteşem bir korku deneyimi yaşanabilmektedir. Ayrıca oyunda karakter, insanlığı tehdit eden bir salgına çözüm bulmaya çalışmaktadır. Bu korkunç malikanenin uğursuzluğunu ve Mike Goreng’in o ihanet dolu nefesini, oyuncu ensesinde hissetmektedir. Oyuncu konağın korkunç koridorlarını keşfederken ve bulmacaları çözerken hep bir gerilim bir korku hissi yaşar.

Korku ve gerilim oyunu severlerin sanal gerçeklik gözlüğü ile yaşayacağı bu oyun deneyimi oldukça ürpertici olacak. Oyunun Steam’deki anlatımında, VR başlığı ile hislerin çok yoğun yaşandığına odaklanılarak, dikkatli bir şekilde oynanması gerektiği ve herhangi bir baş dönmesi gibi bir aksilikte oyuncunun ara vermesi gerektiği vurgulanmış. Yani gerçekten büyük bir gerilim ve korkuya hazır olun.

OVRDARK: A Do Not Open Story PSVR2 ve PCVR’de 7 Mart ve 16 Mart’ta ABD’de piyasaya çıkacak olup OVRDARK: A Do Not Open Story’nin fiziksel sürümü Avrupa bölgesi için ise bir müddet daha sonra piyasaya sürülecektir. Avrupa bölgesi yeni yayıncısı ve distribütörü Tesura Games’dir.

OVRDARK: A Do Not Open Story geliştiricisi Nox Noctis Games, yayıncısı olan Unreality S.L şirketinin yeni bir firması olup bağımsız bir oyun stüdyosudur. Valensiya – İspanya merkezli olan şirket PlayStation Talents Games Camp’te finalist olmuş ve 2021 Indie Games Málaga müsabakasında “XR / Tech” kategorisi ödülüne layık görülmüştür.