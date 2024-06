Ana Sayfa » Oyun Oyun Festivaline Hazır mısınız! Summer Game Fest 2024 7 Haziran’da Başlıyor! Oyun Oyun Festivaline Hazır mısınız! Summer Game Fest 2024 7 Haziran’da Başlıyor! Emine Emre 3 Görüntüleme

Oyun dünyasının en büyük etkinliği Summer Game Fest 2024 7 Haziran’da başlıyor. Oyun severlerin heyecanla beklediği bu etkinlikte muhteşem etkinlikler olacak, yeni oyunlar hakkında önemli detaylar gün yüzüne çıkacak ve sürpriz tanıtımlar yapılacak. İşte ayrıntılar…

Summer Game Fest 2024 7 Haziran’da Başlıyor!

Oyun dünyası hakkında yeniliklerin duyurulduğu E3 devri kapandı bildiğiniz üzere. Ancak Summer Game Fest başka bir etkinliği aratmayacak kadar dolu dolu geliyor. Sektörün gözü kulağı 7 Haziran’da başlayacak olan bu oyun festivalde olacak. Pek çok etkinliğin düzenleneceği bu organizasyon hakkında merak edilenleri paylaşalım…

Summer Game Fest Canlı Yayını – 7 Haziran saat 23:59

Online olarak gerçekleştirilecek olan bu etkinlik 7 Haziran Cuma günü saat 23:59’da yapılacak olan canlı yayınla başlayacak. Bu yayında daha evvel duyurulmuş olan oyunlar hakkında bilgiler oyun severlerle paylaşılacak. Bu kapsamda Kingdom Come 2: Deliverance, Monster Hunter Wilds, Metaphor: Refantazio gibi oyunların konu edilmesi beklenmekte. Bunların yanı sıra Dragon Ball: Sparking! Zero hakkında bazı bilgiler ve heyecanla beklenen The First Descendant’ın çıkış tarihi de deklare edilecek.

Day of the Devs Etkinliği – 8 Haziran saat 02:00

Day of the Devs etkinliğinde Indie oyunları tanıtılacak. Summer Game Fest’in her yıl yapılan bu etkinliğinde pek çok indie oyunu izleyicilere takdim edilmekte. 2023 yılındaki etkinlikte Crow Country, Open Roads, Mars After Midnight gibi oyunların tanıtımı gerçekleştirilmişti; bu yıl hangi oyunlarla karşılaşacağımız ise sürpriz.

Devolver Direct – 8 Haziran saat 03:00

Day of the Devs’in ardından Devolver Direct başlayacak. Bu etkinlik kapsamında ise genellikle hem eğlenceli hem de kaotik an yaşanır. Skate Story ve The Plucky Squire oyunlarının piyasaya çıkış tarihlerinin Devolver Direct’te duyurulması beklenmekte. Baby Steps oyunundan da henüz duyulmamış detaylar gün yüzüne çıkabilir.

Summer Game Fest 2024’ün En Büyük İki Etkinliği

Xbox Games Showcase – 9 Haziran saat 20:00

Summer Game Fest 2024’ü en büyük iki etkinliğinden biri olan Xbox Games Showcase’de sektörün en popüler, en sevilen oyunlarından yeni detaylar paylaşılacak. Diablo IV, Indiana Jones, Starfield, Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed gibi dev oyunların genişleme paketleri konusunda da açıklamaların yapılması beklenmekte.

Bu etkinliğin en heyecanlandıran kısmı ise Call of Duty: Black Ops 6’nın tanıtımının gerçekleştirilecek olması. Efsane oyunun yeni sürümü heyecanla bekleniyor. Bu oyun Microsoft için yeni ve büyük bir hamle olacak.

Ubisoft Forward – 10 Haziran saat 22:00

Ubisoft’un etkinliği de bu organizasyonun en büyük diğer etkinliği diyebiliriz. Oyun sektörünün devlerinden biri olan Ubisoft Assassin’s Creed Shadows ve Star Wars Outlaws’un tanıtımını yapacak. Rainbow Six: Siege ve XDefiant gibi yapımlar hakkında da yeni detaylar ortaya çıkacak. Ubisoft bu etkinlikte oyun severlere muhteşem haberler verecek diyebiliriz.

2024 Oyun Festivalinin Diğer Etkinlikleri

Atlus Yayını – 10 Haziran saat 03:00

Atlus etkinliğinde Metaphor: ReFantazio hakkında yeni bilgiler paylaşılacak.

Future of Play Direct – 10 Haziran saat 18:00

Future of Play Direct etkinliğinde bazı aile dostu oyunlar lanse edilecek.

Women-Led Games Stream – 10 Haziran saat 18:00

Women-Led Games Stream etkinliği kapsamında kadınların liderlik yaptığı yeni projelerin tanıtımı gerçekleştirilecek.

PC Gaming Show – 11 Haziran saat 22:00

PC Gaming Show etkinliği ise Call of Duty Direct’in akabinde gerçekleştirilecek.

2024 Summer Game Fest oyun severlerin heyecanla beklediği pek çok oyun hakkında bilgi edineceği muhteşem bir etkinlik olacak. Bu organizasyon Youtube ve Twitch’den canlı olarak izlenebilecek.