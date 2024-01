Ana Sayfa » Oyun Oyun Geliştiricileri Konferansı’nın 38.’si Mart 2024 de Gerçekleştirilecek Oyun Oyun Geliştiricileri Konferansı’nın 38.’si Mart 2024 de Gerçekleştirilecek Emine Emre 10 Görüntüleme

Oyun tutkunları için önemli bir etkinlik olan Oyun Geliştiricileri Konferansı (Game Developers Conferences) Moscone Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Etkinlik kapsamında bağımsız oyunların en iyileri seçilecek ve oyun endüstrisi hakkında pek çok konuya değinilecek. Her yıl düzenlenen ve oyun severlerin heyecanla beklediği Oyun Geliştiricileri Konferansı’nın 38.’si Mart ayında gerçekleştirilecek.

Oyun Geliştiricileri Konferansı’nın 38.’si Mart Ayında Yapılacak

Oyun Geliştiricileri Konferansı, bağımsız video oyun endüstrisinin en büyük organizasyonlarından biridir. Her yıl düzenlenen Oyun Geliştiricileri Konferansı kapsamında Bağımsız Oyunlar Festivali (IGF) düzenlenmekte olup bu festivalin birincisine de en prestijli ödüllerden Seumas McNally Grand Prize (Seumas McNally Büyük Ödülü) verilir. Bu yüzden bahse konu festival, bağımsız oyun geliştiricileri için büyük önem taşımaktadır.

38.’si düzenlenecek olan Oyun Geliştiricileri Konferansı (Game Developers Conferences) dahilinde gerçekleştirilecek olan IGF’de yarışan oyunlardan en dikkat çekeni bu yıl Venba oldu. Venba; görsel sanat, ses kalitesi, anlatım ve Seumas McNally Büyük Ödülü kategorileri olmak üzere dört farklı alanda aday gösterildi. Oyunda Kanada’ya göz etmiş Hintli bir ailenin hikayesi konu ediliyor. Venba’nın yanı sıra üçer kategoride aday gösterilen toplamda 5 oyun daha bulunuyor. Büyük ödülü hangi oyunun kazanacağı merakla bekleniyor.

Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda Sektörün En’leri Ödüllerine Kavuşacak

Oyun Geliştiricileri Konferansı etkinliğinin bir diğer bölümü ise GDCA yani Oyun Geliştiricileri Seçim Ödülleri. Oyun sektörünün en iyilerinin belirlendiği bu kısımda, Baldur’s Gate 3 ve The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibi popüler oyunlar yer alıyor. Söz konusu oyunlar 7 ayrı kategoride aday gösterilmiş durumda.

Etkinlik kapsamında, oyun sektörü ile alakalı genel değerlendirmelerde bulunabilmek adına bir anket de yapılmış durumda. Anket kapsamında sektörün gidişatı, oyun geliştiricilerin bu alanda yaşadıkları zorluklar gibi detaylara yer verilmiş. Örneğin anket sonuçlarına göre oyun geliştiricilerinin yüzde 33’lük kısmı son bir yıllık dönemde işten çıkarılma problemi ile karşılaşmış. Bunun yanı sıra geliştiricilerin önem verdiği konulara da ankette yer verilmiş durumda. Bu kapsamda da anlaşılan o ki; geliştiriciler yapay zeka kullanımı ile oyunlara erişimin kolaylaştırılması konularına büyük önem vermekteler.

Game Developers Conferences Etkinliği İçeriği

Oyun Geliştiricileri Konferansı kapsamında erişilebilirlik ve güvenliğe oldukça önem verildiği söylenebilir. Katılımcıların etkinlik boyunca kendilerini güvende hissetmeleri için acil durum telefon hatları, güvenlik personeli ve yerel güvenlik güçleri ile iş birliği, gibi önlemler alınmış durumda. Güvenlik bakımından katılımcıların herhangi bir endişe duymaması konusunda gerekli tedbirler alınmış denilebilir.

Bunun yanı sıra etkinliğe erişime de oldukça fazla önem verilmiş. Oyun geliştiricilerin etkinliğe katılabilmesini kolaylaştırmak adına, çeşitli burs ve maddi destekler, eşit fırsat katılım programı, geçiş çekilişleri gibi yöntemler de bu konuda yapılan işler arasında.

Oyun geliştiricilerinin, Oyun Geliştiricileri Konferansı’nı etkili bir şekilde geçirebilmesi amacı ile etkinlik kapsamında bir de GDC 101 eğitimi planlanmış. Bu eğitim ile konferansa ilk kez katılacakların, organizasyonda vakitlerini en değerli nasıl geçirebileceklerine ilişkin bilgi verilmekte.

Oyun Geliştiricileri Konferansı pek çok bakımdan oyun geliştiricilerin ufkunu açacak, inovatif fikirlerin, yaratıcı görüşlerin bulunduğu bir organizasyon olacak. Etkinliğe katılmak isteyenlerin, ulaşım ve konaklama gibi gereklilikler için şimdiden planlarını yapmaları, etkinliğe güzel bir başlangıç yapmaları bakımından oldukça önemli.