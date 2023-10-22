Oyun Geliştiricisi 3 Türk Kız Kardeş Global Oyun Sektöründe Adından Söz Ettiriyor

Kocaeli merkezli olarak 2020 yılında kurulan Türk oyun şirketi Happy Crab, diğer oyun stüdyolarından farklı bir hikayeye sahip. Başarılı oyun stüdyosunun kurucusu üç kız kardeş. Bilişim Vadisi çatısı altında çıktıkları yolda son derece başarılı olan kardeşler, global çapta milyonlarca oyuncuya ulaşan oyunlar geliştirdi. Oyun geliştiricisi 3 Türk kız kardeşin başarısı sektörde pek çok kişiye de örnek teşkil ediyor.

Happy Crab Oyun Geliştiricisi 3 Türk Kız Kardeş Tarafından Kuruldu

Havva Nur Solhan, İclal Solhan ve Şevval Solhan kardeşler tarafından kurulan Happy Crab, Türkiye oyun firmaları arasında önemli bir yere sahip olmayı başardı. Dijital oyun tasarımına gönül veren kardeşlerden Havva Nur Solhan İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunu ve kardeşlerin en büyüğü.

İstanbul Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünü mezunu olan Şevval Solhan ve Aydın Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencisi olan İclal Solhan da ablaları ile birlikte şirketin başarılarında önemli pay sahibi. CEO’luğunu Havva Nur Solhan’ın yaptığı Happy Crab; bugüne değin yayımladıkları 50’den fazla oyun ile 60 milyondan fazla indirmeye ulaşmış durumda.

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Happy Crab çatısı altında birbirinden yetenekli bir ekiple oyun geliştirme faaliyetlerini yürüten 3 kız kardeşin bugüne değin geliştirdiği toplam oyun sayısı ise 100’den fazla. Oyunlarının global çapta rağbet gördüğü Happy Crab’ın başarısı gerek yerli ve gerekse yabancı şirketlerin de dikkatini çekiyor.

177 Ülkeden İndirme Alan Onlarca Oyun

Amaçlarını Türk oyun sektörünü dünyaya iyi tanıtmak ve buna paralel olarak da ülkemizin ihracatını arttırmak olduğunu kaydeden oyun geliştiricisi Solhan kardeşler; kaliteli oyunları ile bilinen bir mobil oyun stüdyosu olmanın en büyük hedefleri olduğunu belirtiyor.

Oyunlarının Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya çapında 177 ülkeden indirme aldığını ve bu ülkelerde oynandığını vurgulayan Solhan Kardeşler; Çin, Hollanda ve Fransa gibi çok farklı kültürlerden milyonlarca oyuncunun oyunlarına rağbet gösterdiğinin altını çiziyorlar.

Çocukluklarından bu yana birlikte oyun oynadıklarını ve bu kapsamda hem oyunlara hem de oyunculara dair bilgi sahibi olduklarını belirten Solhan Kardeşler; oyun stüdyoları Happy Crab Games’in gösterdiği başarı sayesinde yerli ve yabancı yatırımcıların da dikkatini çektiğini ifade ediyorlar.