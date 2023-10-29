Uludağ Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Topluluğu ULUDOTT tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen etkinliklerin 2023 – 2024 yılı akademik dönemine ait olan ilk toplantısı gelecek hafta Cuma akşamı (3 Kasım) yapılacak. Oyun geliştirici Barış Erdem’in konuşmacı olarak yer alacağı etkinlik online olarak ULUDOTT Discord sunucusu üzerinden gerçekleştirilecek.

Oyun Geliştirmeye Giriş – ULUDOTT Sektör Sohbetleri

Geçtiğimiz yıl kurulan Uludağ Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Topluluğu ULUDOTT, kendi tanımlamasıyla; “Bursa’daki oyun geliştirme meraklılarını bir araya getirmeyi ve insanlara sektörü tanıtmayı hedefleyen öğrenci topluluğu”. 2022 yılında ve 2023’ün şimdiye kadar olan zaman diliminde hem online hem de fiziki olarak pek çok etkinlik düzenleyen ULUDOTT yeni akademik yıla da hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

En güncel oyun etkinlik haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Bu dönemin ilk etkinliği 3 Kasım Cuma akşamı ULUDOTT Discord sunucusunda yapılacak. Saat 21’de başlayacak etkinliğin konuşmacısı Panteon Games’in önemli ismi oyun geliştirici Barış Erdem olacak. Oyun geliştirmeye nasıl başlayacağını merak eden herkesin katılabileceği etkinlik için herhangi bir şart ise bulunmuyor. ULUDOTT Oyun Geliştirmeye Giriş etkinliği için daha detaylı bilgi ve duyuru metni için aşağıdaki linke göz atabilirsiniz:

https://www.instagram.com/p/Cy6Quw4N-gJ/

Oyun Sektörü Aktörlerinden Barış Erdem Kimdir?

Oyun sektörünün duayen isimlerinden biri olan Barış Erdem; uzun yıllardır oyun sektörünün pek çok farklı noktasında görev alan tecrübeli bir isim. Bugüne değin edindiği tecrübeleri pek çok seminer, game jam ve etkinlik ile oyun sektörüne yeni adım atan; bu sektörde kariyer hedefleyen ve oyun sektörüne meraklı olan kişilerle paylaşan Barış Erdem hali hazırda Panteon Games ekibinde yer almakta.

ULUDOTT Hakkında

Uludağ Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Topluluğu ULUDOTT; üniversite ve Bursa özelinden başlayarak; oyun sektörüne ilgi duyan hemen herkese yönelik etkinlikler, toplantılar ve programlar düzenleyen bir oluşum. Oyun sektörünü daha geniş kitlelere tanıtmak, oyun geliştirmeye ve oyun sektörüne ilgi duyanları bir araya toplayarak sinerji oluşturmak isteyen ULUDOTT, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Kısa sürede önemli bir kitleye ulaşmayı başaran ULUDOTT; oyun sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel yetişmesine de öncülük eden bir yapıya sahip. Hem oyun sektöründe kariyer hedefleyenler, hem sektöre dair bilgi birikimini ve tecrübelerini artırmak isteyenler, hem de kalifiye personel ihtiyacını gidermek isteyen oyun firmaları ULUDOTT’un etkinliklerini yakinen takip etmekteler.