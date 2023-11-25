Reddit kullanıcısı tarafından dün yapılan bir paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Assassin’s Creed Odyssey oynarken karşısına bir anda reklam çıkan oyuncu, tabir-i caizse şok geçirdi. Oyuncunun yaptığı paylaşımla bu durum kısa sürede global çapta oyun sektörünün gündemi haline geldi. Konu hakkında açıklama yapmak zorunda kalan Ubisoft oyun arasına reklam koymak istemediğini ve durumun “teknik bir hatadan kaynaklandığını” iddia etti. Ancak bu açıklama kimseyi tatmin etmedi ve akıllara oyun içi reklamlar mı geliyor sorusunu getirdi.

Oyun İçi Reklamlar Geliyor: Ubisoft Oyun Arasına Reklam Koydu!

Oyun şirketlerinin kar etme hırsı her geçen gün artan boyutta devam ediyor. Son olarak gündeme gelen gelişme ise oyun sektörünün orta ve uzun vadede geleceğine etki edecek nitelikte. Assassin’s Creed Odyssey oynarken karşısına bir anda reklam çıkan bir kullanıcı, bu durumu sosyal mecralarda paylaşarak duruma tepki gösterdi.

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“Ubisoft’un bazı kullanıcılar (Xbox ve PS) için oyun içi reklamcılık denemeleri yaptığı görülüyor. Oyunun ortasındasınız, duraklatmaya veya haritaya gidin ve 3 saniyeniz var. Başka bir oyunun reklamı çıkıyor karşınıza Kaldırmak yeterli mi?” diyen oyuncunun paylaşımı ve oyun içi reklam videosu şu şekilde:

update: Ubisoft has now explained its pop-up ads. It says it was trying to put an ad for Assassin’s Creed Mirage in the main menu of other Assassin’s Creed games. However, a “technical error” caused the promotion to show up on in-game menus instead https://t.co/uTV3MjXIzj — Tom Warren (@tomwarren) November 24, 2023

Ubisoft Durumun Teknik Bir Hata Olduğunu İddia Etti!

Sosyal medyada kısa sürede yüz binlerce görüntülenme alan paylaşım sonrasında oyuncuların tepkisi giderek arttı. Bu durum karşısında Ubisoft açıklama yapmak durumunda kaldı ve reklam gösteriminin teknik bir hatadan kaynaklandığını iddia eden şu ibarelerde bulundu:

“Güncelleme: Ubisoft artık pop-up reklamlarını açıkladı. Diğer Assassin’s Creed oyunlarının ana menüsüne Assassin’s Creed Mirage reklamı koymaya çalıştığı söyleniyor. Ancak “teknik bir hata” nedeniyle promosyonun oyun içi menülerde görünmesine neden oldu.”

İşte konu hakkında “hata” denilen Tom Warren’ın o paylaşımı:

update: Ubisoft has now explained its pop-up ads. It says it was trying to put an ad for Assassin’s Creed Mirage in the main menu of other Assassin’s Creed games. However, a “technical error” caused the promotion to show up on in-game menus instead https://t.co/uTV3MjXIzj — Tom Warren (@tomwarren) November 24, 2023

Oyuncular Gelişmelerden Endişeli!

Konu hakkında Ubisoft açıklama yapmış olsa da, bu açıklamadan oyuncuların tatmin olduğunu söylemek pek de mümkün değil. Zira pek çok gamer, bu durumun teknik bir hata değil, “bir deneme” olduğu görüşünde. Oyun içerisinde reklam çıkmasına dair oyuncuların şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Bu hata filan değil. Bariz şekilde “nabız ölçme”. Oyunculardan ne tepki geleceğini ölçtüler ve sert tepki gelince hemen geri adım attılar. Ama orta ve uzun vadede bu durumun devam edeceğini ve oyun içi reklamların artacağını düşünüyorum.”

“Parasını verip satın aldığımız oyunun içine bir de reklam koyacaksanız ne anladım ben bu işten? Sanki bedava oynuyoruz da bu reklamları izlemek zorundayız. Ücretli oyunlarda bu kabul edilemez bana göre.”

“Bu iş eninde sonunda buraya gidecekti ama biraz erken oldu gibi. Sanırım son dönem faiz artırımlarından kaynaklı ekonominin daralması ve oyun sektöründeki işten çıkarmalar reklamlara doğru yönelmeyi hızlandırdı.”